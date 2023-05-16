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В Томске назвали победителей фестиваля фильмов "Педагогические династии"

В Томске назвали победителей фестиваля фильмов "Педагогические династии" - РИА Новости, 16.05.2023

В Томске назвали победителей фестиваля фильмов "Педагогические династии"

В Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Студенческого фестиваля... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:20

2023-05-16T13:20

2023-05-16T21:23

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Студенческого фестиваля короткометражных фильмов "Педагогические династии". В число победителей в разных номинациях вошли команды студентов вузов, колледжей и активистов творческих студий из Томска, Луганска, Нижнего Новгорода и Златоуста.Приветствие участникам кинофорума направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."В России из поколения в поколение родители передают своим детям любовь к профессии. У нас более 500 династий, общий стаж некоторых из них превышает тысячу лет. Такая преданность любимому делу вызывает безграничное уважение и восхищение. О наших педагогических династиях нужно рассказывать как можно шире, и фестиваль короткометражных фильмов в этом смысле выполняет важную миссию. Его проведение означает, что эта тема сегодня важна и интересна для молодежи", – отметил Сергей Кравцов.Министр просвещения России добавил, что в Год педагога и наставника Министерство просвещения реализует проект "Педагогические династии России". В завершение 2023 года все истории учительских семей, опубликованные на портале проекта, войдут в электронный альманах.Фестиваль "Педагогические династии" стал одним из проектов, реализованных Томским педуниверситетом при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в Год педагога и наставника. Его цель – не только дать возможность каждому студенту рассказать о своем учителе, о преподавательских династиях широкой аудитории, но и с помощью киноискусства подчеркнуть важность педагогического труда.Открыл церемонию награждения победителей и номинантов фестиваля ректор ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко, отметив особую ценность становления будущих учителей не только в стенах школы и университета, но и внутри семьи.Участие в фестивале приняли 146 творческих коллективов из России и Черногории, активную инициативу проявили обучающиеся образовательных организаций новых регионов страны."Большое участие в становлении личности, ее сознания, в формировании различных умений принимают педагоги. Это особенно осознается взрослыми, однако необходимо, чтобы уже в детском и подростковом возрасте ребенок понимал, мог проанализировать важность роли учителя в своей жизни", – сказала зав. кафедрой кино-, телеискусства Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, член жюри фестиваля Наталья Романова.Она подчеркнула: важно, чтобы в любой проект, который сегодня реализуется для молодежи, была заложена тема, посвященная учителям, наставникам.Из присланных работ в шорт-лист вошли 28 фильмов.С учетом оценок по критериям "оригинальность идеи", "глубина раскрытия темы", "эмоциональная составляющая", "работа режиссера, звукорежиссера, оператора", "актерская игра" (в игровых жанрах) определены победители и призеры в четырех номинациях.В номинации "Лучший анимационный фильм" победил Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (г. Томск) с работой "Дятел и синица", в номинации "Лучший художественный фильм на документальной основе" – Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (г. Нижний Новгород) с работой "Ковешников. Дорога педагога". "Лучшим художественным фильмом" признана работа МАУДО ДДТ "Медиашкола ПозиТиВ" (г. Златоуст, Челябинская область) "Один день хорошего мальчика". "Лучший документальный фильм", по мнению жюри, сняла Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского (г. Луганск, Луганская Народная Республика). Картина луганских студентов называется "Николаич".Церемония награждения фестиваля проводилась в очном и онлайн-форматах. Для очного участия в ТГПУ прибыли команды из Томска, Омска, Абакана, Салехарда и Мелитополя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество