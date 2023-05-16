https://ria.ru/20230516/festival-1872072917.html

В Липецкой области пройдет фестиваль профессий

В Липецкой области пройдет фестиваль профессий - РИА Новости, 16.05.2023

В Липецкой области пройдет фестиваль профессий

Липецкая область прошла конкурсный отбор и вошла в число 11 субъектов, где пройдет фестиваль профессий "Билет в будущее", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:31

2023-05-16T10:31

2023-05-16T10:31

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Липецкая область прошла конкурсный отбор и вошла в число 11 субъектов, где пройдет фестиваль профессий "Билет в будущее", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". По его словам, кроме Липецка, профориентационные фестивали пройдут в Ростове, Уфе, Красноярске, Калининграде, Хабаровске, Москве, Саранске, Кемерове, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Их посетят 100 тысяч человек очно и более шести миллионов присоединятся к онлайн-мероприятиям.Артамонов отметил, что на фестивале школьники смогут познакомиться с самыми востребованными профессиями на рынке труда, с учебными заведениями своих регионов. Фестиваль "Билет в будущее" представляет в том числе на интерактивных площадках профессии, которые охватывают более 90% рынка труда.

https://ria.ru/20230515/festival-1871825919.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк