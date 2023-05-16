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В Липецкой области пройдет фестиваль профессий - РИА Новости, 16.05.2023
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Липецкая область
 
10:31 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/festival-1872072917.html
В Липецкой области пройдет фестиваль профессий
В Липецкой области пройдет фестиваль профессий - РИА Новости, 16.05.2023
В Липецкой области пройдет фестиваль профессий
Липецкая область прошла конкурсный отбор и вошла в число 11 субъектов, где пройдет фестиваль профессий "Билет в будущее", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:31
2023-05-16T10:31
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Липецкая область прошла конкурсный отбор и вошла в число 11 субъектов, где пройдет фестиваль профессий "Билет в будущее", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". По его словам, кроме Липецка, профориентационные фестивали пройдут в Ростове, Уфе, Красноярске, Калининграде, Хабаровске, Москве, Саранске, Кемерове, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Их посетят 100 тысяч человек очно и более шести миллионов присоединятся к онлайн-мероприятиям.Артамонов отметил, что на фестивале школьники смогут познакомиться с самыми востребованными профессиями на рынке труда, с учебными заведениями своих регионов. Фестиваль "Билет в будущее" представляет в том числе на интерактивных площадках профессии, которые охватывают более 90% рынка труда.
https://ria.ru/20230515/festival-1871825919.html
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

В Липецкой области пройдет фестиваль профессий

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Липецкая область прошла конкурсный отбор и вошла в число 11 субъектов, где пройдет фестиваль профессий "Билет в будущее", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
В Липецкой области в мае пройдет туристический фестиваль Сиреневый рай
В Липецкой области в мае пройдет туристический фестиваль "Сиреневый рай"
15 мая, 13:15
По его словам, кроме Липецка, профориентационные фестивали пройдут в Ростове, Уфе, Красноярске, Калининграде, Хабаровске, Москве, Саранске, Кемерове, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Их посетят 100 тысяч человек очно и более шести миллионов присоединятся к онлайн-мероприятиям.
Артамонов отметил, что на фестивале школьники смогут познакомиться с самыми востребованными профессиями на рынке труда, с учебными заведениями своих регионов. Фестиваль "Билет в будущее" представляет в том числе на интерактивных площадках профессии, которые охватывают более 90% рынка труда.
«
"Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее детей. Наша задача – предоставить им эту возможность выбора, сориентировать и помочь найти ту сферу, где они смогут успешно реализовать свои способности", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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