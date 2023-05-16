https://ria.ru/20230516/egorevsk-1872097052.html

Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске

Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске - РИА Новости, 16.05.2023

Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске

Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:18

2023-05-16T12:18

2023-05-16T12:18

новости подмосковья

егорьевск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Застройщиком объекта выступит индивидуальный предприниматель, объем инвестиции в проект составит 100 миллионов рублей. Здание переменной этажности оборудуют несколькими торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции, а также административно-бытовым блоком."Строительство объекта планируется завершить до конца 2023 года. Реализация проекта поможет создать 20 рабочих мест. На территории рынка у производителей будет возможность реализовывать продукцию напрямую покупателю", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872094575.html

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московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

егорьевск, московская область (подмосковье)