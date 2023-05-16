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Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:18 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/egorevsk-1872097052.html
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске - РИА Новости, 16.05.2023
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске
Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:18
2023-05-16T12:18
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Застройщиком объекта выступит индивидуальный предприниматель, объем инвестиции в проект составит 100 миллионов рублей. Здание переменной этажности оборудуют несколькими торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции, а также административно-бытовым блоком."Строительство объекта планируется завершить до конца 2023 года. Реализация проекта поможет создать 20 рабочих мест. На территории рынка у производителей будет возможность реализовывать продукцию напрямую покупателю", - говорится в сообщении.
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егорьевск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Егорьевск, Московская область (Подмосковье)

Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Застройщиком объекта выступит индивидуальный предприниматель, объем инвестиции в проект составит 100 миллионов рублей. Здание переменной этажности оборудуют несколькими торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции, а также административно-бытовым блоком.
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"Строительство объекта планируется завершить до конца 2023 года. Реализация проекта поможет создать 20 рабочих мест. На территории рынка у производителей будет возможность реализовывать продукцию напрямую покупателю", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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