https://ria.ru/20230516/egorevsk-1872097052.html
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске - РИА Новости, 16.05.2023
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске
Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:18
2023-05-16T12:18
2023-05-16T12:18
новости подмосковья
егорьевск
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фермерский рынок площадью 3,3 тысячи квадратных метров построят в подмосковном Егорьевске, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Застройщиком объекта выступит индивидуальный предприниматель, объем инвестиции в проект составит 100 миллионов рублей. Здание переменной этажности оборудуют несколькими торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции, а также административно-бытовым блоком."Строительство объекта планируется завершить до конца 2023 года. Реализация проекта поможет создать 20 рабочих мест. На территории рынка у производителей будет возможность реализовывать продукцию напрямую покупателю", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872094575.html
егорьевск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егорьевск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Егорьевск, Московская область (Подмосковье)