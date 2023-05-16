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В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:02 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/dorogi-1872202726.html
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам - РИА Новости, 16.05.2023
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам
Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:02
2023-05-16T17:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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волоколамск
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Реконструкция дорог пройдет в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, работы проведут в 12 городских округах, а общая протяженность ремонта составит порядка 70 километров дорожного полотна."Ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, позволит полумиллиону жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб. Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах", – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что ремонт дорог пройдет в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Можайске, Рузе, Чехове и других городских округах.
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московская область (подмосковье), дмитров, волоколамск, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Волоколамск, Алексей Гержик

В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ремонт дороги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Реконструкция дорог пройдет в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, работы проведут в 12 городских округах, а общая протяженность ремонта составит порядка 70 километров дорожного полотна.
"Ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, позволит полумиллиону жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб. Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах", – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что ремонт дорог пройдет в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Можайске, Рузе, Чехове и других городских округах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровВолоколамскАлексей Гержик
 
 
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