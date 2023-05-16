https://ria.ru/20230516/dorogi-1872202726.html
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам - РИА Новости, 16.05.2023
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам
Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:02
2023-05-16T17:02
2023-05-16T17:02
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волоколамск
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Реконструкция дорог пройдет в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, работы проведут в 12 городских округах, а общая протяженность ремонта составит порядка 70 километров дорожного полотна."Ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, позволит полумиллиону жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб. Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах", – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что ремонт дорог пройдет в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Можайске, Рузе, Чехове и других городских округах.
https://ria.ru/20230413/turpotok-1865114053.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), дмитров, волоколамск, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Волоколамск, Алексей Гержик