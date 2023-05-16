https://ria.ru/20230516/dorogi-1872202726.html

В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам

В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам - РИА Новости, 16.05.2023

В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам

Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:02

2023-05-16T17:02

2023-05-16T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

волоколамск

алексей гержик

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Покрытие заменят на 20 дорогах, по которым можно проехать к туристическим местам Московской области, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Реконструкция дорог пройдет в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, работы проведут в 12 городских округах, а общая протяженность ремонта составит порядка 70 километров дорожного полотна."Ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, позволит полумиллиону жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб. Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах", – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что ремонт дорог пройдет в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Можайске, Рузе, Чехове и других городских округах.

https://ria.ru/20230413/turpotok-1865114053.html

московская область (подмосковье)

дмитров

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), дмитров, волоколамск, алексей гержик