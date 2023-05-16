https://ria.ru/20230516/demontazh-1872235969.html

Во Львовской области демонтировали четыре советских памятника

Во Львовской области демонтировали четыре советских памятника - РИА Новости, 16.05.2023

Во Львовской области демонтировали четыре советских памятника

Четыре советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины во вторник, сообщил советник главы областной военной администрации Олег Радик. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:52

2023-05-16T18:52

2023-05-16T18:52

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четыре советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины во вторник, сообщил советник главы областной военной администрации Олег Радик. Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что в селе Пникут Львовской области Украины демонтировали фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии. На своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Радик опубликовал видео демонтажа советских памятников в Шегининской сельской общине. "Четыре объекта в одной общине во Львоской области за день. Будем подавать Шегини в книгу рекордов Украины", - написал он, добавив, что в среду демонтаж продолжится в селе Мышлятичи. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html

https://ria.ru/20230508/potemkin-1870512289.html

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