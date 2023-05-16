https://ria.ru/20230516/chinovniki-1872118385.html
Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку
Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку - РИА Новости, 16.05.2023
Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что высокопоставленным чиновникам запретили увольняться по собственному желанию во время... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:51
2023-05-16T12:51
2023-05-16T13:52
политика
россия
дмитрий песков
чиновники
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что высокопоставленным чиновникам запретили увольняться по собственному желанию во время спецоперации."Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто. Обычная утка", — сказал он журналистам.О том, что главам регионов и другим представителям власти запретили уходить в отставку после начала специальной военной операции на Украине, написали некоторые телеграм-каналы.В феврале Песков опровергал сообщения, что российским чиновникам запретят выезжать за рубеж.
https://ria.ru/20230515/prigozhin-1871808685.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, чиновники
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Чиновники
Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку
Песков не подтвердил сообщения о запрете чиновникам увольняться до конца спецоперации
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что высокопоставленным чиновникам запретили увольняться по собственному желанию во время спецоперации.
"Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто. Обычная утка", — сказал он журналистам.
О том, что главам регионов и другим представителям власти запретили уходить в отставку после начала специальной военной операции на Украине
, написали некоторые телеграм-каналы.
В феврале Песков опровергал сообщения, что российским чиновникам запретят выезжать за рубеж.
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