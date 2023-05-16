https://ria.ru/20230516/chinovniki-1872118385.html

Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку

Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку - РИА Новости, 16.05.2023

Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что высокопоставленным чиновникам запретили увольняться по собственному желанию во время... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:51

2023-05-16T12:51

2023-05-16T13:52

политика

россия

дмитрий песков

чиновники

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что высокопоставленным чиновникам запретили увольняться по собственному желанию во время спецоперации."Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто. Обычная утка", — сказал он журналистам.О том, что главам регионов и другим представителям власти запретили уходить в отставку после начала специальной военной операции на Украине, написали некоторые телеграм-каналы.В феврале Песков опровергал сообщения, что российским чиновникам запретят выезжать за рубеж.

https://ria.ru/20230515/prigozhin-1871808685.html

россия

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, дмитрий песков, чиновники