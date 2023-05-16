Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 16.05.2023 (обновлено: 15:49 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/borba-1872180904.html
Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада
Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада - РИА Новости, 16.05.2023
Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада
Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил председателю Верховного суда Ирана Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом противодействия... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:46
2023-05-16T15:49
россия
иран
москва
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил председателю Верховного суда Ирана Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом противодействия вмешательству Запада во внутренние дела двух стран, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Уточняется, что встреча прошла во вторник в Москве. Краснов предложил главе Верховного суда Ирана обменяться опытом, "в том числе по вопросам преодоления проблем, которые для России и Ирана имеют схожий характер, поскольку создаются целенаправленно одними и теми же людьми". "В этой связи отмечу, что в России сформированы, на мой взгляд, эффективные законодательство и правоприменительная практика противодействия попыткам западных структур вмешиваться в наши внутренние дела, дестабилизировать экономическую ситуацию, общественное спокойствие", – цитирует слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Так, по словам российского генпрокурора, в 2022 году по искам прокуроров суды признали нежелательными 23 иностранные и международные НПО, деятельность еще 17 организаций полностью запрещена. Были заблокированы более чем 180 тысяч интернет-страниц, содержащих публикации с противоправным контентом. "Разумеется, есть и другие направления, представляющие взаимный интерес", – отметил Краснов. В декабре 2022 год российская Генпрокуратура подписала с генеральным прокурором и руководителем организации Генеральной инспекции Ирана ряд документов о расширении взаимовыгодных связей, обмене опытом борьбы с преступностью и надзорной работы.
https://ria.ru/20230516/iran-1872083523.html
https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html
россия
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, москва, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Иран, Москва, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада

Краснов предложил главе ВС Ирана обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил председателю Верховного суда Ирана Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом противодействия вмешательству Запада во внутренние дела двух стран, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
Уточняется, что встреча прошла во вторник в Москве. Краснов предложил главе Верховного суда Ирана обменяться опытом, "в том числе по вопросам преодоления проблем, которые для России и Ирана имеют схожий характер, поскольку создаются целенаправленно одними и теми же людьми".
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
МИД Ирана осудил двойные стандарты США
Вчера, 11:08
"В этой связи отмечу, что в России сформированы, на мой взгляд, эффективные законодательство и правоприменительная практика противодействия попыткам западных структур вмешиваться в наши внутренние дела, дестабилизировать экономическую ситуацию, общественное спокойствие", – цитирует слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Так, по словам российского генпрокурора, в 2022 году по искам прокуроров суды признали нежелательными 23 иностранные и международные НПО, деятельность еще 17 организаций полностью запрещена. Были заблокированы более чем 180 тысяч интернет-страниц, содержащих публикации с противоправным контентом.
"Разумеется, есть и другие направления, представляющие взаимный интерес", – отметил Краснов.
В декабре 2022 год российская Генпрокуратура подписала с генеральным прокурором и руководителем организации Генеральной инспекции Ирана ряд документов о расширении взаимовыгодных связей, обмене опытом борьбы с преступностью и надзорной работы.
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Страны G7 выразили беспокойство из-за исходящих от Ирана и КНДР рисков
13 мая, 07:44
 
РоссияИранМоскваИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала