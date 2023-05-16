https://ria.ru/20230516/borba-1872180904.html

Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада

Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада - РИА Новости, 16.05.2023

Россия и Иран могут обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил председателю Верховного суда Ирана Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом противодействия... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:46

2023-05-16T15:46

2023-05-16T15:49

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил председателю Верховного суда Ирана Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом противодействия вмешательству Запада во внутренние дела двух стран, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Уточняется, что встреча прошла во вторник в Москве. Краснов предложил главе Верховного суда Ирана обменяться опытом, "в том числе по вопросам преодоления проблем, которые для России и Ирана имеют схожий характер, поскольку создаются целенаправленно одними и теми же людьми". "В этой связи отмечу, что в России сформированы, на мой взгляд, эффективные законодательство и правоприменительная практика противодействия попыткам западных структур вмешиваться в наши внутренние дела, дестабилизировать экономическую ситуацию, общественное спокойствие", – цитирует слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Так, по словам российского генпрокурора, в 2022 году по искам прокуроров суды признали нежелательными 23 иностранные и международные НПО, деятельность еще 17 организаций полностью запрещена. Были заблокированы более чем 180 тысяч интернет-страниц, содержащих публикации с противоправным контентом. "Разумеется, есть и другие направления, представляющие взаимный интерес", – отметил Краснов. В декабре 2022 год российская Генпрокуратура подписала с генеральным прокурором и руководителем организации Генеральной инспекции Ирана ряд документов о расширении взаимовыгодных связей, обмене опытом борьбы с преступностью и надзорной работы.

https://ria.ru/20230516/iran-1872083523.html

https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, москва, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, в мире