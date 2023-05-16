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В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения - РИА Новости, 16.05.2023
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18:37 16.05.2023 (обновлено: 20:03 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/blinovskaya-1872231841.html
В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения
В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения - РИА Новости, 16.05.2023
В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения
В Telegram-канале блогера Елены Блиновской появились сообщения — впервые с 27 апреля. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:37
2023-05-16T20:03
происшествия
смоленская область
белоруссия
московская область (подмосковье)
елена блиновская
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Telegram-канале блогера Елены Блиновской появились сообщения — впервые с 27 апреля. Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, ей запрещено пользоваться интернетом. Против блогера возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.В день избрания меры пресечения выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, размер которого не озвучивался.Суд в понедельник запретил мужу Блиновской Алексею пользоваться связью и интернетом, ограничения в передвижениях не установлены. Ему предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html
смоленская область
белоруссия
московская область (подмосковье)
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происшествия, смоленская область, белоруссия, московская область (подмосковье), елена блиновская
Происшествия, Смоленская область, Белоруссия, Московская область (Подмосковье), Елена Блиновская
В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения

В Telegram-канале блогерши Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москвы
Блогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Telegram-канале блогера Елены Блиновской появились сообщения — впервые с 27 апреля.
«

"Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго. <…> У меня столько новостей, <…> спасибо тем, кто поддерживает меня", — говорится в двух опубликованных постах.

Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, ей запрещено пользоваться интернетом.
Против блогера возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
В день избрания меры пресечения выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, размер которого не озвучивался.
Суд в понедельник запретил мужу Блиновской Алексею пользоваться связью и интернетом, ограничения в передвижениях не установлены. Ему предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Счета блогера Блиновской арестовали в рамках расследования
6 мая, 13:39
 
ПроисшествияСмоленская областьБелоруссияМосковская область (Подмосковье)Елена Блиновская
 
 
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