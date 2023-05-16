https://ria.ru/20230516/blinovskaya-1872231841.html

В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения

В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения - РИА Новости, 16.05.2023

В Telegram-канале Блиновской впервые с 27 апреля появились новые сообщения

В Telegram-канале блогера Елены Блиновской появились сообщения — впервые с 27 апреля. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:37

2023-05-16T18:37

2023-05-16T20:03

происшествия

смоленская область

белоруссия

московская область (подмосковье)

елена блиновская

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Telegram-канале блогера Елены Блиновской появились сообщения — впервые с 27 апреля. Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, ей запрещено пользоваться интернетом. Против блогера возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.В день избрания меры пресечения выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, размер которого не озвучивался.Суд в понедельник запретил мужу Блиновской Алексею пользоваться связью и интернетом, ограничения в передвижениях не установлены. Ему предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.

https://ria.ru/20230506/scheta-1870156064.html

смоленская область

белоруссия

московская область (подмосковье)

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происшествия, смоленская область, белоруссия, московская область (подмосковье), елена блиновская