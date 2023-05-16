https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html

В ЕС оценили решение грузинских властей возобновить авиасообщение с Россией

В ЕС оценили решение грузинских властей возобновить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 16.05.2023

В ЕС оценили решение грузинских властей возобновить авиасообщение с Россией

ЕС сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:35

2023-05-16T13:35

2023-05-16T14:21

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евросоюз

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новости - туризм

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. ЕС сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут" и заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких. В "Авиасейлс" сообщили РИА Новости, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая.

https://ria.ru/20230516/gruziya-1872078959.html

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россия, грузия, евросоюз, владимир путин, москва, тбилиси, новости - туризм