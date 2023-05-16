https://ria.ru/20230516/artilleriya-1872117036.html
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений - РИА Новости, 16.05.2023
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:47
2023-05-16T12:47
2023-05-16T12:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230516/pvo-1872113715.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 75 украинских артподразделений на огневых позициях