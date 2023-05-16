https://ria.ru/20230516/artilleriya-1872117036.html

ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений

ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений - РИА Новости, 16.05.2023

ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений

Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:47

2023-05-16T12:47

2023-05-16T12:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230516/pvo-1872113715.html

россия

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)