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ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/artilleriya-1872117036.html
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений - РИА Новости, 16.05.2023
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:47
2023-05-16T12:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений

Российские военные за сутки поразили 75 украинских артподразделений на огневых позициях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 75 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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