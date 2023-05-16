Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву
Инвестор Роджерс: передача Западом российских активов Киеву не станет массовым явлением
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Замороженные в странах Запада российские активы могут быть использованы в интересах Украины, однако это не станет массовым явлением, поскольку такой подход поддерживают далеко не все, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
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"Вы говорите о том, что Запад просто возьмет российские активы и отдаст их Украине в качестве компенсации за военные действия? Такое может случиться, и такое случалось. Но я не думаю, что это будет широко распространено, потому что стран, поддерживающих позицию США, очень мало. Думаю, 30 или 35 стран. Так что да, в какой-то степени это может случиться. Но, опять же, на мой взгляд, будет слишком много тех, кто пожелает обойти санкции и связанные с ними проблемы... Так что, я не считаю, что это превратится в огромную проблему", - сказал Роджерс.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на минувшей неделе заявил, что у ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В Кремле ранее заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".