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Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву - РИА Новости, 16.05.2023
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09:00 16.05.2023
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Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву
Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву - РИА Новости, 16.05.2023
Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву
Замороженные в странах Запада российские активы могут быть использованы в интересах Украины, однако это не станет массовым явлением, поскольку такой подход... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:00
2023-05-16T09:00
россия
украина
джим роджерс
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Замороженные в странах Запада российские активы могут быть использованы в интересах Украины, однако это не станет массовым явлением, поскольку такой подход поддерживают далеко не все, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на минувшей неделе заявил, что у ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В Кремле ранее заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html
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россия, украина, джим роджерс, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Украина, Джим Роджерс, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву

Инвестор Роджерс: передача Западом российских активов Киеву не станет массовым явлением

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Замороженные в странах Запада российские активы могут быть использованы в интересах Украины, однако это не станет массовым явлением, поскольку такой подход поддерживают далеко не все, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
«
"Вы говорите о том, что Запад просто возьмет российские активы и отдаст их Украине в качестве компенсации за военные действия? Такое может случиться, и такое случалось. Но я не думаю, что это будет широко распространено, потому что стран, поддерживающих позицию США, очень мало. Думаю, 30 или 35 стран. Так что да, в какой-то степени это может случиться. Но, опять же, на мой взгляд, будет слишком много тех, кто пожелает обойти санкции и связанные с ними проблемы... Так что, я не считаю, что это превратится в огромную проблему", - сказал Роджерс.
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Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро
11 мая, 13:58
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на минувшей неделе заявил, что у ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В Кремле ранее заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"
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РоссияУкраинаДжим РоджерсЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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