Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву

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"Вы говорите о том, что Запад просто возьмет российские активы и отдаст их Украине в качестве компенсации за военные действия? Такое может случиться, и такое случалось. Но я не думаю, что это будет широко распространено, потому что стран, поддерживающих позицию США, очень мало. Думаю, 30 или 35 стран. Так что да, в какой-то степени это может случиться. Но, опять же, на мой взгляд, будет слишком много тех, кто пожелает обойти санкции и связанные с ними проблемы... Так что, я не считаю, что это превратится в огромную проблему", - сказал Роджерс.