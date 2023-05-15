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Умер актер Мерфи Афолаби - РИА Новости, 15.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:26 15.05.2023 (обновлено: 16:08 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871894452.html
Умер актер Мерфи Афолаби
Умер актер Мерфи Афолаби - РИА Новости, 15.05.2023
Умер актер Мерфи Афолаби
Актер Мерфи Афолаби умер в 49 лет, пишет Guardian Nigeria. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:26
2023-05-15T16:08
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Актер Мерфи Афолаби умер в 49 лет, пишет Guardian Nigeria. Он потерял сознание в ванной своего дома в районе Айкороду в Лагосе (Нигерия). Афолаби — звезда Нолливуда. Термином, по аналогии с Голливудом и Болливудом, обозначают кинематограф Нигерии.Актер родился 5 мая 1974 года. Недавно он отмечал свой день рождения. В кино артист попал в 2001 году. Афолаби снялся более чем в 60 фильмах. Он также писал сценарии и продюсировал ленты на языке йоруба. Ранее сообщалось о смерти актрисы Джэклин Зимен.
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новости культуры, знаменитости, нигерия, лагос, голливуд
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Нигерия, Лагос, Голливуд
Умер актер Мерфи Афолаби

Звезда Нолливуда Мерфи Афолаби умер в 49 лет

© Фото : @murphyafolabi20Мерфи Афолаби
Мерфи Афолаби - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : @murphyafolabi20
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Актер Мерфи Афолаби умер в 49 лет, пишет Guardian Nigeria.
Он потерял сознание в ванной своего дома в районе Айкороду в Лагосе (Нигерия).
Афолаби — звезда Нолливуда. Термином, по аналогии с Голливудом и Болливудом, обозначают кинематограф Нигерии.
Актер родился 5 мая 1974 года. Недавно он отмечал свой день рождения. В кино артист попал в 2001 году. Афолаби снялся более чем в 60 фильмах. Он также писал сценарии и продюсировал ленты на языке йоруба.
Ранее сообщалось о смерти актрисы Джэклин Зимен.
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Умерла актриса Светлана Дудиева
12 мая, 17:31
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиНигерияЛагосГолливуд
 
 
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