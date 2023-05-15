https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871894452.html

Умер актер Мерфи Афолаби

Умер актер Мерфи Афолаби - РИА Новости, 15.05.2023

Умер актер Мерфи Афолаби

Актер Мерфи Афолаби умер в 49 лет, пишет Guardian Nigeria. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:26

2023-05-15T15:26

2023-05-15T16:08

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Актер Мерфи Афолаби умер в 49 лет, пишет Guardian Nigeria. Он потерял сознание в ванной своего дома в районе Айкороду в Лагосе (Нигерия). Афолаби — звезда Нолливуда. Термином, по аналогии с Голливудом и Болливудом, обозначают кинематограф Нигерии.Актер родился 5 мая 1974 года. Недавно он отмечал свой день рождения. В кино артист попал в 2001 году. Афолаби снялся более чем в 60 фильмах. Он также писал сценарии и продюсировал ленты на языке йоруба. Ранее сообщалось о смерти актрисы Джэклин Зимен.

https://ria.ru/20230512/znamenitosti-1871314273.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, нигерия, лагос, голливуд