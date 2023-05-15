https://ria.ru/20230515/zenitka-1871728261.html

"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ - РИА Новости, 15.05.2023

"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:39

2023-05-15T03:39

2023-05-15T08:14

безопасность

россия

высокоточные комплексы

ростех

воздушно-десантные войска россии

бмд-4м

бмп-3

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Там напомнили, что на базе БМП-3 ранее создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем "Сосна". Сейчас он продолжает проходить испытания. "Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М", — отметили в корпорации. Боевой модуль "Сосна" оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет "Сосна-Р", способных поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров. Управляемая ракета "Сосна-Р" может развивать скорость до 900 метров в секунду и наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК. Основное отличие комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.

https://ria.ru/20230512/bmp-3-1871179325.html

https://ria.ru/20230505/rostekh-1869846527.html

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безопасность, россия, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, бмп-3