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"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ - РИА Новости, 15.05.2023
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03:39 15.05.2023 (обновлено: 08:14 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zenitka-1871728261.html
"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ
"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ - РИА Новости, 15.05.2023
"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ
Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T03:39
2023-05-15T08:14
безопасность
россия
высокоточные комплексы
ростех
воздушно-десантные войска россии
бмд-4м
бмп-3
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Там напомнили, что на базе БМП-3 ранее создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем "Сосна". Сейчас он продолжает проходить испытания. "Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М", — отметили в корпорации. Боевой модуль "Сосна" оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет "Сосна-Р", способных поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров. Управляемая ракета "Сосна-Р" может развивать скорость до 900 метров в секунду и наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК. Основное отличие комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.
https://ria.ru/20230512/bmp-3-1871179325.html
https://ria.ru/20230505/rostekh-1869846527.html
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безопасность, россия, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, бмп-3
Безопасность, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, Воздушно-десантные войска России, БМД-4М, БМП-3
"Ростех" завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

"Ростех": разработка зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ завершена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Там напомнили, что на базе БМП-3 ранее создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем "Сосна". Сейчас он продолжает проходить испытания.
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"Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М", — отметили в корпорации.
Боевой модуль "Сосна" оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет "Сосна-Р", способных поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров. Управляемая ракета "Сосна-Р" может развивать скорость до 900 метров в секунду и наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.
Основное отличие комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.
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БезопасностьРоссияВысокоточные комплексыРостехВоздушно-десантные войска РоссииБМД-4МБМП-3
 
 
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