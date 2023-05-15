Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи
Зеленский заявил, что возвращается из Европы на Украину с новыми пакетами военной помощи
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается на Украину после визита в Европу с новыми пакетами военной помощи.
"Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового оружия для фронта, больше политической поддержки", - сказал Зеленский своем вечернем видеообращении, которое было записано в поезде.
По его словам, в ходе визита в Европу скоординировал с партнерами позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе и G7. "На всех встречах обсуждали нашу "формулу мира", есть больше готовности партнеров идти за украинской формулой, есть больше поддержки вступлению Украины в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет", - отметил Зеленский.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".