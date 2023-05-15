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Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871999408.html
Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи
Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи - РИА Новости, 15.05.2023
Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи
Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается на Украину после визита в Европу с новыми пакетами военной помощи. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:34
2023-05-15T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
италия
ватикан
франция
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается на Украину после визита в Европу с новыми пакетами военной помощи. "Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового оружия для фронта, больше политической поддержки", - сказал Зеленский своем вечернем видеообращении, которое было записано в поезде. По его словам, в ходе визита в Европу скоординировал с партнерами позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе и G7. "На всех встречах обсуждали нашу "формулу мира", есть больше готовности партнеров идти за украинской формулой, есть больше поддержки вступлению Украины в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет", - отметил Зеленский. В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html
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в мире, украина, россия, германия, италия, ватикан, франция, великобритания, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Италия, Ватикан, Франция, Великобритания, Владимир Зеленский
Зеленский объявил о возвращении на Украину с новыми пакетами военной помощи

Зеленский заявил, что возвращается из Европы на Украину с новыми пакетами военной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается на Украину после визита в Европу с новыми пакетами военной помощи.
"Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового оружия для фронта, больше политической поддержки", - сказал Зеленский своем вечернем видеообращении, которое было записано в поезде.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада
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По его словам, в ходе визита в Европу скоординировал с партнерами позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе и G7. "На всех встречах обсуждали нашу "формулу мира", есть больше готовности партнеров идти за украинской формулой, есть больше поддержки вступлению Украины в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет", - отметил Зеленский.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Немецкий журналист вышел из себя после заявления Зеленского в Берлине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияИталияВатиканФранцияВеликобританияВладимир Зеленский
 
 
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