https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871771315.html
"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского
"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского - РИА Новости, 15.05.2023
"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского
Читатели Daily Mail негативно восприняли новость о приезде в Лондон президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:57
2023-05-15T10:57
2023-05-15T13:32
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно восприняли новость о приезде в Лондон президента Украины Владимира Зеленского."Улыбчивый прислужник любит тратить чужие деньги", — написал один из комментаторов."Неудивительно — все отбросы и попрошайки направляются в Великобританию", — съязвил второй."Он здесь, потому что США сказали ему не ждать больше денег или оружия", — констатировал третий."Сунак — предатель своего народа, который обманывает всех нас и доводит до нищеты ради государства-изгоя", — возмутился еще один читатель."Это не наш конфликт, Сунак. Зеленский никогда не перестанет просить еще, еще, еще", — заключили участники дискуссии.Зеленский совершает очередное турне по Европе. Сегодня он прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html
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в мире, лондон, англия, украина, владимир зеленский, риши сунак
В мире, Лондон, Англия, Украина, Владимир Зеленский, Риши Сунак
"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского
Читатели DM осудили приезд президента Украины Зеленского в Британию на встречу с Сунаком
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
негативно восприняли новость о приезде в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.
"Улыбчивый прислужник любит тратить чужие деньги", — написал один из комментаторов.
"Неудивительно — все отбросы и попрошайки направляются в Великобританию", — съязвил второй.
"Он здесь, потому что США сказали ему не ждать больше денег или оружия", — констатировал третий.
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"Сунак — предатель своего народа, который обманывает всех нас и доводит до нищеты ради государства-изгоя", — возмутился еще один читатель.
"Это не наш конфликт, Сунак. Зеленский никогда не перестанет просить еще, еще, еще", — заключили участники дискуссии.
Зеленский совершает очередное турне по Европе. Сегодня он прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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