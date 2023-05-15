https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871771315.html

"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского

"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского - РИА Новости, 15.05.2023

"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского

Читатели Daily Mail негативно восприняли новость о приезде в Лондон президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:57

2023-05-15T10:57

2023-05-15T13:32

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лондон

англия

украина

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно восприняли новость о приезде в Лондон президента Украины Владимира Зеленского."Улыбчивый прислужник любит тратить чужие деньги", — написал один из комментаторов."Неудивительно — все отбросы и попрошайки направляются в Великобританию", — съязвил второй."Он здесь, потому что США сказали ему не ждать больше денег или оружия", — констатировал третий."Сунак — предатель своего народа, который обманывает всех нас и доводит до нищеты ради государства-изгоя", — возмутился еще один читатель."Это не наш конфликт, Сунак. Зеленский никогда не перестанет просить еще, еще, еще", — заключили участники дискуссии.Зеленский совершает очередное турне по Европе. Сегодня он прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871769619.html

лондон

англия

украина

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в мире, лондон, англия, украина, владимир зеленский, риши сунак