https://ria.ru/20230515/zasedanie-1872024119.html

Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям

Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 15.05.2023

Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям

Заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с участием Владимира Путина состоится в пятницу, 19 мая, сообщил РИА Новости член президиума... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:43

2023-05-15T22:43

2023-05-15T22:43

политика

россия

владимир путин

александр брод

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с участием Владимира Путина состоится в пятницу, 19 мая, сообщил РИА Новости член президиума Совета Александр Брод. "В пятницу состоится Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Брод. Совет является совещательным и консультативным органом при президенте России. Он создан для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики России. Председателем Совета является сам Путин, его заместители вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ответственный секретарь Совета – заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

https://ria.ru/20230515/sovbez-1871909820.html

https://ria.ru/20230515/podarok-1871885266.html

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политика, россия, владимир путин, александр брод, дмитрий чернышенко