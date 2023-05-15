https://ria.ru/20230515/zasedanie-1872024119.html
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 15.05.2023
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям
Заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с участием Владимира Путина состоится в пятницу, 19 мая, сообщил РИА Новости член президиума... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:43
2023-05-15T22:43
2023-05-15T22:43
политика
россия
владимир путин
александр брод
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с участием Владимира Путина состоится в пятницу, 19 мая, сообщил РИА Новости член президиума Совета Александр Брод. "В пятницу состоится Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Брод. Совет является совещательным и консультативным органом при президенте России. Он создан для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики России. Председателем Совета является сам Путин, его заместители вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ответственный секретарь Совета – заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
https://ria.ru/20230515/sovbez-1871909820.html
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политика, россия, владимир путин, александр брод, дмитрий чернышенко
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Брод, Дмитрий Чернышенко
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям
Брод: заседание Совета по межнациональным отношениям с участием Путина пройдет в пятницу
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с участием Владимира Путина состоится в пятницу, 19 мая, сообщил РИА Новости член президиума Совета Александр Брод.
"В пятницу состоится Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ с Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Брод.
Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР
Совет является совещательным и консультативным органом при президенте России. Он создан для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики России.
Председателем Совета является сам Путин, его заместители вице-премьер Дмитрий Чернышенко
, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
. Ответственный секретарь Совета – заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
.
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