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В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
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13:23 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zarplaty-1871828738.html
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин
Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:23
2023-05-15T13:23
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет необходимые нормативно-правовые акты, заявил "России 24" в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. Он объяснил, что такая проблема в угольной отрасли изначально возникла в связи с переходных периодом, связанным с интеграцией республики в правовое поле РФ. "Сейчас уже все решения необходимые приняты, бюрократические проволочки тоже устранены. Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность по заработной плате, которая в связи с переходным периодом перед шахтерами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Также, добавил он, в целях повышения уровня заработной платы будут использоваться механизмы утвержденной программы социально-экономического развитиях региона.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин

Пушилин: в ДНР в ближайшее время погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет необходимые нормативно-правовые акты, заявил "России 24" в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он объяснил, что такая проблема в угольной отрасли изначально возникла в связи с переходных периодом, связанным с интеграцией республики в правовое поле РФ.
"Сейчас уже все решения необходимые приняты, бюрократические проволочки тоже устранены. Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность по заработной плате, которая в связи с переходным периодом перед шахтерами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Также, добавил он, в целях повышения уровня заработной платы будут использоваться механизмы утвержденной программы социально-экономического развитиях региона.
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