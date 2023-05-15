https://ria.ru/20230515/zarplaty-1871828738.html
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин
Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:23
2023-05-15T13:23
2023-05-15T13:23
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет необходимые нормативно-правовые акты, заявил "России 24" в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. Он объяснил, что такая проблема в угольной отрасли изначально возникла в связи с переходных периодом, связанным с интеграцией республики в правовое поле РФ. "Сейчас уже все решения необходимые приняты, бюрократические проволочки тоже устранены. Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность по заработной плате, которая в связи с переходным периодом перед шахтерами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Также, добавил он, в целях повышения уровня заработной платы будут использоваться механизмы утвержденной программы социально-экономического развитиях региона.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871755473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин
Пушилин: в ДНР в ближайшее время погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет необходимые нормативно-правовые акты, заявил "России 24
" в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он объяснил, что такая проблема в угольной отрасли изначально возникла в связи с переходных периодом, связанным с интеграцией республики в правовое поле РФ.
"Сейчас уже все решения необходимые приняты, бюрократические проволочки тоже устранены. Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность по заработной плате, которая в связи с переходным периодом перед шахтерами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Также, добавил он, в целях повышения уровня заработной платы будут использоваться механизмы утвержденной программы социально-экономического развитиях региона.
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