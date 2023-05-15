https://ria.ru/20230515/zarplaty-1871828738.html

В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин

В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023

В ДНР погасят задолженность по зарплатам перед шахтерами, заявил Пушилин

Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:23

2023-05-15T13:23

2023-05-15T13:23

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплатам перед шахтерами в Донецкой Народной республике будет погашена в ближайшее время, уже на этой неделе правительство региона примет необходимые нормативно-правовые акты, заявил "России 24" в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. Он объяснил, что такая проблема в угольной отрасли изначально возникла в связи с переходных периодом, связанным с интеграцией республики в правовое поле РФ. "Сейчас уже все решения необходимые приняты, бюрократические проволочки тоже устранены. Я думаю, что на этой неделе уже правительством ДНР будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят погасить задолженность по заработной плате, которая в связи с переходным периодом перед шахтерами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Также, добавил он, в целях повышения уровня заработной платы будут использоваться механизмы утвержденной программы социально-экономического развитиях региона.

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871755473.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, денис пушилин