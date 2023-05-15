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Глава Алтайского края поручил помочь в строительстве водопровода в Заринске - РИА Новости, 15.05.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
18:13 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zarinsk-1871969270.html
Глава Алтайского края поручил помочь в строительстве водопровода в Заринске
Глава Алтайского края поручил помочь в строительстве водопровода в Заринске - РИА Новости, 15.05.2023
Глава Алтайского края поручил помочь в строительстве водопровода в Заринске
Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным органам власти помочь в строительстве водопровода в Заринске, на это потребуется более 200 миллионов... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:13
2023-05-15T18:13
алтайский край
заринск
алтайский край
виктор томенко
жкх
россия
вода
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным органам власти помочь в строительстве водопровода в Заринске, на это потребуется более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Виктор Томенко и глава Заринска Виктор Азгалдян в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития города… В разговоре также отмечалось, что часть жителей частного сектора Заринска - около 4.5 тыс человек - до настоящего времени не обеспечены качественным водоснабжением. Для строительства водопровода требуется порядка 207 миллионов рублей. Губернатор края Виктор Томенко дал поручение профильным органам власти изучить возможность получения казначейского кредита для этих целей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Заринске реализуется 26 проектов, шесть из которых федеральные, ведется ремонт дорог, строительство мостового перехода. "С 2019 года бюджет Заринска вырос в два раза: с 670 миллионов рублей до 1,5 миллиарда рублей. Развивается экономика. Рост инвестиций в промышленность Заринска за первый квартал составил 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года… В городе зарубежные инвесторы планируют строительство двух заводов по производству рапсового и подсолнечного масла мощностью по 350 тысяч тонн в год каждый", - подчеркнули в пресс-службе. Объем инвестиций в строительство этих предприятий составит порядка миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230511/sotsobekty-1871037392.html
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заринск, алтайский край, виктор томенко, жкх, россия, вода
Алтайский край, Заринск, Алтайский край, Виктор Томенко, ЖКХ, Россия, Вода
Глава Алтайского края поручил помочь в строительстве водопровода в Заринске

Глава Алтайского края Томенко поручил помочь в строительстве водопровода в Заринске

© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным органам власти помочь в строительстве водопровода в Заринске, на это потребуется более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Виктор Томенко и глава Заринска Виктор Азгалдян в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития города… В разговоре также отмечалось, что часть жителей частного сектора Заринска - около 4.5 тыс человек - до настоящего времени не обеспечены качественным водоснабжением. Для строительства водопровода требуется порядка 207 миллионов рублей. Губернатор края Виктор Томенко дал поручение профильным органам власти изучить возможность получения казначейского кредита для этих целей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Заринске реализуется 26 проектов, шесть из которых федеральные, ведется ремонт дорог, строительство мостового перехода.
"С 2019 года бюджет Заринска вырос в два раза: с 670 миллионов рублей до 1,5 миллиарда рублей. Развивается экономика. Рост инвестиций в промышленность Заринска за первый квартал составил 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года… В городе зарубежные инвесторы планируют строительство двух заводов по производству рапсового и подсолнечного масла мощностью по 350 тысяч тонн в год каждый", - подчеркнули в пресс-службе.
Объем инвестиций в строительство этих предприятий составит порядка миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
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