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Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей - РИА Новости, 15.05.2023
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17:21 15.05.2023 (обновлено: 17:24 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zapret-1871947803.html
Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей
Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей - РИА Новости, 15.05.2023
Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:21
2023-05-15T17:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
московский городской суд
россия
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея в рамках дела о легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст.198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Против Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом ее защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Мосгорсуд 22 мая проверит законность решения о домашнем аресте.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, московский городской суд, россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Московский городской суд, Россия, Москва
Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей

Мужу Блиновской просят избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея в рамках дела о легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес суда поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст.198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
Против Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом ее защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Мосгорсуд 22 мая проверит законность решения о домашнем аресте.
Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Елена БлиновскаяМосковский городской судРоссияМосква
 
 
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