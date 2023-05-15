Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей
Мужу Блиновской просят избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея в рамках дела о легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес суда поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст.198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
Против Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом ее защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Мосгорсуд 22 мая проверит законность решения о домашнем аресте.