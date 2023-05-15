https://ria.ru/20230515/zapret-1871947803.html

Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей

Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей - РИА Новости, 15.05.2023

Следствие запросило мужу Блиновской более мягкую меру пресечения, чем ей

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:21

2023-05-15T17:21

2023-05-15T17:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

московский городской суд

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея в рамках дела о легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст.198 УК РФ, п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Против Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом ее защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Мосгорсуд 22 мая проверит законность решения о домашнем аресте.

https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871912113.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, московский городской суд, россия, москва