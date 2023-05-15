Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию
Примаков: десятки традиционных семей из западных стран хотят переехать в Россию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Десятки традиционных семей из западных стран выразили желание переехать в Россию, которая для них будет являться "материком адекватности, спокойствия и защиты", заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.
"То количество людей, которые хотят относиться к своей семье, как к семье - Россия постепенно для таких семей или стран уже, к сожалению, будет являться материком адекватности, спокойствия и защиты… Уже появляются семьи, и из США, многодетные семьи, христианские семьи, православные, католики, которые хотели бы переехать в Россию. Уже десятки таких семей, думаю, будет больше", - заявил Примаков в ходе видеомоста "Москва — Минск" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие посвящено запуску международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей "Семья и мир".
Он добавил, что программу уже поддержали представители Белоруссии, Египта, Ливана, Сирии, Узбекистана, Сербии, Киргизии, Армении, Абхазии и Республики Кипр.