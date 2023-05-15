https://ria.ru/20230515/zapad-1871800639.html

Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию

Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию - РИА Новости, 15.05.2023

Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию

Десятки традиционных семей из западных стран выразили желание переехать в Россию, которая для них будет являться "материком адекватности, спокойствия и защиты", РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:24

2023-05-15T12:24

2023-05-15T12:24

россия

евгений примаков (россотрудничество)

общество

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Десятки традиционных семей из западных стран выразили желание переехать в Россию, которая для них будет являться "материком адекватности, спокойствия и защиты", заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. "То количество людей, которые хотят относиться к своей семье, как к семье - Россия постепенно для таких семей или стран уже, к сожалению, будет являться материком адекватности, спокойствия и защиты… Уже появляются семьи, и из США, многодетные семьи, христианские семьи, православные, католики, которые хотели бы переехать в Россию. Уже десятки таких семей, думаю, будет больше", - заявил Примаков в ходе видеомоста "Москва — Минск" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие посвящено запуску международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей "Семья и мир". Он добавил, что программу уже поддержали представители Белоруссии, Египта, Ливана, Сирии, Узбекистана, Сербии, Киргизии, Армении, Абхазии и Республики Кипр.

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869920763.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евгений примаков (россотрудничество), общество