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Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию - РИА Новости, 15.05.2023
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12:24 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zapad-1871800639.html
Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию
Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию - РИА Новости, 15.05.2023
Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию
Десятки традиционных семей из западных стран выразили желание переехать в Россию, которая для них будет являться "материком адекватности, спокойствия и защиты", РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:24
2023-05-15T12:24
россия
евгений примаков (россотрудничество)
общество
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Десятки традиционных семей из западных стран выразили желание переехать в Россию, которая для них будет являться "материком адекватности, спокойствия и защиты", заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. "То количество людей, которые хотят относиться к своей семье, как к семье - Россия постепенно для таких семей или стран уже, к сожалению, будет являться материком адекватности, спокойствия и защиты… Уже появляются семьи, и из США, многодетные семьи, христианские семьи, православные, католики, которые хотели бы переехать в Россию. Уже десятки таких семей, думаю, будет больше", - заявил Примаков в ходе видеомоста "Москва — Минск" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие посвящено запуску международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей "Семья и мир". Он добавил, что программу уже поддержали представители Белоруссии, Египта, Ливана, Сирии, Узбекистана, Сербии, Киргизии, Армении, Абхазии и Республики Кипр.
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россия, евгений примаков (россотрудничество), общество
Россия, Евгений Примаков (Россотрудничество), Общество
Примаков заявил о желании десятков семей с Запада переехать в Россию

Примаков: десятки традиционных семей из западных стран хотят переехать в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Десятки традиционных семей из западных стран выразили желание переехать в Россию, которая для них будет являться "материком адекватности, спокойствия и защиты", заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.
"То количество людей, которые хотят относиться к своей семье, как к семье - Россия постепенно для таких семей или стран уже, к сожалению, будет являться материком адекватности, спокойствия и защиты… Уже появляются семьи, и из США, многодетные семьи, христианские семьи, православные, католики, которые хотели бы переехать в Россию. Уже десятки таких семей, думаю, будет больше", - заявил Примаков в ходе видеомоста "Москва — Минск" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие посвящено запуску международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей "Семья и мир".
Он добавил, что программу уже поддержали представители Белоруссии, Египта, Ливана, Сирии, Узбекистана, Сербии, Киргизии, Армении, Абхазии и Республики Кипр.
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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5 мая, 14:11
 
РоссияЕвгений Примаков (Россотрудничество)Общество
 
 
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