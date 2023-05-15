https://ria.ru/20230515/zakupki-1871776590.html

Закупки у МСП-поставщиков в 2022 году выросли на 60%, до 7 трлн рублей

Закупки у МСП-поставщиков в 2022 году выросли на 60%, до 7 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2023

Закупки у МСП-поставщиков в 2022 году выросли на 60%, до 7 трлн рублей

Объём закупок крупнейших заказчиков у поставщиков из числа малых и средних предприятий по итогам 2022 года вырос на 2,6 триллиона рублей и достиг рекордных 7... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:12

2023-05-15T11:12

2023-05-15T11:12

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объём закупок крупнейших заказчиков у поставщиков из числа малых и средних предприятий по итогам 2022 года вырос на 2,6 триллиона рублей и достиг рекордных 7 триллионов рублей, сообщается на сайте правительства.Закупки у МСП-поставщиков совершили более 12 тысяч заказчиков, в том числе 9 тысяч региональных. При этом более чем вдвое, до 1,1 миллиона позиций, расширился перечень закупаемых товаров. Свыше 70% общего объёма закупок у МСП – продукция производственного назначения, более 9% – инновационная, высокотехнологичная. За прошлый год в 10 раз выросли закупки в научной и технических областях, уточняется в сообщении."Сектор малого и среднего бизнеса подвергся довольно серьёзным испытаниям, но продолжил рост. Во многом это было достигнуто благодаря тому, что в 2020–2022 годах была реализована достаточно серьёзная программа поддержки МСП по поручению президента России. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую – на период 2025–2030 годов", - приводятся на правительственном сайте слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего нацпроект "Малое и среднее предпринимательство".На совещании с регионами по вопросу поддержки МСП первый вице-премьер сообщил, что Минэкономразвития сейчас занимается переформатированием национального проекта поддержки МСП, также планируется ряд институциональных мер."Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки. Здесь у страны очень большой потенциал. Доля малых и средних предпринимателей на внешних рынках растёт, но составляет единицы процентов. Большую роль в этом вопросе должны играть субъекты РФ, так как именно у них основной ключ к развитию этих процессов", – сказал Белоусов.В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе совещания отметил, что в конце 2022 года корпорация совместно с крупнейшими заказчиками запустила новый инструмент поддержки потенциальных поставщиков – программы "выращивания" и заключение офсетных договоров."Последняя мера поддержки предусматривает обязательства заказчика по формированию долгосрочного спроса на продукцию малого и среднего бизнеса и обязательства субъекта МСП по инвестированию в создание или модернизацию производства на территории России. При участии корпорации уже утверждены семь программ "выращивания" поставщиков, у 27 компаний они находятся в разработке", – сообщил Исаевич.В 2022 году правительство увеличило квоту на закупки у компаний малого и среднего бизнеса с 20 до 25%, а также расширило перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга Корпорации МСП.

https://ria.ru/20230504/gospodderzhka-1869517272.html

https://ria.ru/20230503/kmsp-1869438897.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич