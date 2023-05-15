https://ria.ru/20230515/zaklyuchennye-1871864260.html

Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание

Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание

Требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных, так как... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:06

2023-05-15T14:06

2023-05-15T17:48

россия

татьяна москалькова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных, так как неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "В исправительных центрах осужденные содержатся совместно, в связи с чем неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре... Вместе с тем, полагаем, что требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных (аналогично запрету, установленному в статье 80 УИК РФ для исправительных учреждений)", - сказано в докладе. Как отметила Москалькова, по информации ФСИН России, значительную часть осужденных из числа отбывающих принудительные работы составляют лица, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами. При этом, по словам омбудсмена, при принятии Федерального закона "О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в исправительные центры не будут поступать осужденные за особо тяжкие преступления из исправительных колоний.

https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество