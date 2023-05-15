Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание
Москалькова призвала запретить содержание отбывавших наказание с впервые осужденными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных, так как неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
"В исправительных центрах осужденные содержатся совместно, в связи с чем неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре... Вместе с тем, полагаем, что требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных (аналогично запрету, установленному в статье 80 УИК РФ для исправительных учреждений)", - сказано в докладе.
Как отметила Москалькова, по информации ФСИН России, значительную часть осужденных из числа отбывающих принудительные работы составляют лица, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами. При этом, по словам омбудсмена, при принятии Федерального закона "О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в исправительные центры не будут поступать осужденные за особо тяжкие преступления из исправительных колоний.