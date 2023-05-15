Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 15.05.2023 (обновлено: 17:48 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zaklyuchennye-1871864260.html
Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание
Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание
Требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных, так как... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:06
2023-05-15T17:48
россия
татьяна москалькова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных, так как неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "В исправительных центрах осужденные содержатся совместно, в связи с чем неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре... Вместе с тем, полагаем, что требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных (аналогично запрету, установленному в статье 80 УИК РФ для исправительных учреждений)", - сказано в докладе. Как отметила Москалькова, по информации ФСИН России, значительную часть осужденных из числа отбывающих принудительные работы составляют лица, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами. При этом, по словам омбудсмена, при принятии Федерального закона "О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в исправительные центры не будут поступать осужденные за особо тяжкие преступления из исправительных колоний.
https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание

Москалькова призвала запретить содержание отбывавших наказание с впервые осужденными

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных, так как неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
"В исправительных центрах осужденные содержатся совместно, в связи с чем неоднократно судимые лица криминальной направленности оказывают негативное влияние на впервые осужденных, приобщая их к криминальной субкультуре... Вместе с тем, полагаем, что требуется законодательно установить запрет на совместное содержание лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и впервые осужденных (аналогично запрету, установленному в статье 80 УИК РФ для исправительных учреждений)", - сказано в докладе.
Как отметила Москалькова, по информации ФСИН России, значительную часть осужденных из числа отбывающих принудительные работы составляют лица, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами. При этом, по словам омбудсмена, при принятии Федерального закона "О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в исправительные центры не будут поступать осужденные за особо тяжкие преступления из исправительных колоний.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В России уменьшили срок давности по экономическим преступлениям
18 марта, 12:36
 
РоссияТатьяна МоскальковаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала