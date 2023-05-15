https://ria.ru/20230515/yasinovataya-1871743132.html

При украинском обстреле Ясиноватой погиб человек

При украинском обстреле Ясиноватой погиб человек - РИА Новости, 15.05.2023

При украинском обстреле Ясиноватой погиб человек

Один человек погиб и еще один ранен, по предварительным данным, в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, заявил мэр города в ДНР Дмитрий Шевченко... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:06

2023-05-15T09:06

2023-05-15T09:22

специальная военная операция на украине

ясиноватая

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб и еще один ранен, по предварительным данным, в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, заявил мэр города в ДНР Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале."По предварительной информации, один человек погиб, один ранен", - написал Шевченко.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в понедельник утром обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230514/obstrel-1871681640.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, происшествия, донецкая народная республика