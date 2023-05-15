https://ria.ru/20230515/vzryv-1871894690.html
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 15.05.2023
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:02
2023-05-15T15:02
2023-05-15T15:08
происшествия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871895099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6437d816db183d7e5eeb259476404f33.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате подрыва в центре Луганска пять раненых, из них трое тяжелых", - написал Марочко. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о взрыве, прогремевшем в самом центре Луганска. По данным общественной палаты ЛНР, взрыв произошел в максимальной близости от государственной телерадиокомпании.
https://ria.ru/20230515/rakety-1871795522.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871895099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59942d141372e149aa57b9860e049a0b.jpg
Последствия взрыва в луганском барбершопе
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
2023-05-15T15:02
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, андрей марочко
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Андрей Марочко
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей
Подполковник Марочко: при взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей