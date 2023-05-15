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При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 15.05.2023

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:02

2023-05-15T15:02

2023-05-15T15:08

происшествия

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате подрыва в центре Луганска пять раненых, из них трое тяжелых", - написал Марочко. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о взрыве, прогремевшем в самом центре Луганска. По данным общественной палаты ЛНР, взрыв произошел в максимальной близости от государственной телерадиокомпании.

https://ria.ru/20230515/rakety-1871795522.html

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Последствия взрыва в луганском барбершопе В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. 2023-05-15T15:02 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, андрей марочко