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При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 15.05.2023
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15:02 15.05.2023 (обновлено: 15:08 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vzryv-1871894690.html
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 15.05.2023
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:02
2023-05-15T15:08
происшествия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате подрыва в центре Луганска пять раненых, из них трое тяжелых", - написал Марочко. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о взрыве, прогремевшем в самом центре Луганска. По данным общественной палаты ЛНР, взрыв произошел в максимальной близости от государственной телерадиокомпании.
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Последствия взрыва в луганском барбершопе
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
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происшествия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, андрей марочко
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Андрей Марочко
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей

Подполковник Марочко: при взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных жителей

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате взрыва в центре Луганска, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате подрыва в центре Луганска пять раненых, из них трое тяжелых", - написал Марочко.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о взрыве, прогремевшем в самом центре Луганска. По данным общественной палаты ЛНР, взрыв произошел в максимальной близости от государственной телерадиокомпании.
Сотрудник СЦКК возле фрагментов ракеты на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
СЦКК: Киев ударил по району училища в Луганске двумя ракетами Storm Shadow
Вчера, 12:10
 
ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникАндрей Марочко
 
 
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