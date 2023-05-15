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Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове
Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове - РИА Новости, 15.05.2023
Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове
Врачи Серпуховской городской больницы спасли пациента, достав из теменной доли головного мозга пулю от пневматического оружия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:03
2023-05-15T13:03
2023-05-15T13:03
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Врачи Серпуховской городской больницы спасли пациента, достав из теменной доли головного мозга пулю от пневматического оружия, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В горбольницу поступил 25-летний пациент в тяжелом состоянии, который получил ранение головы в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. После обследования врачи диагностировали открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли."Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 миллилитров", – сообщили в Минздраве.В ведомстве добавили, что пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
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московская область (подмосковье), серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Врачи Серпуховской городской больницы спасли пациента, достав из теменной доли головного мозга пулю от пневматического оружия, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В горбольницу поступил 25-летний пациент в тяжелом состоянии, который получил ранение головы в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. После обследования врачи диагностировали открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли.
"Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 миллилитров", – сообщили в Минздраве
.
В ведомстве добавили, что пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
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