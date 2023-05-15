https://ria.ru/20230515/vrachi-1871819965.html

Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове

Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове - РИА Новости, 15.05.2023

Врачи Серпуховской больницы спасли пациента с пулей в голове

Врачи Серпуховской городской больницы спасли пациента, достав из теменной доли головного мозга пулю от пневматического оружия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:03

2023-05-15T13:03

2023-05-15T13:03

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Врачи Серпуховской городской больницы спасли пациента, достав из теменной доли головного мозга пулю от пневматического оружия, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В горбольницу поступил 25-летний пациент в тяжелом состоянии, который получил ранение головы в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. После обследования врачи диагностировали открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли."Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 миллилитров", – сообщили в Минздраве.В ведомстве добавили, что пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230421/krasnogorsk-1866936603.html

московская область (подмосковье)

серпухов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), серпухов