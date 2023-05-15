https://ria.ru/20230515/vozmozhnosti-1872008852.html

Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО

Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО - РИА Новости, 15.05.2023

Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО

У бойцов СВО и их семей должно быть больше возможностей, сообщил глава комиссии Госсовета РФ по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:37

2023-05-15T20:37

2023-05-15T20:50

россия

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

общероссийский народный фронт

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. У бойцов СВО и их семей должно быть больше возможностей, сообщил глава комиссии Госсовета РФ по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с будущими социальными координаторами по реабилитации участников спецоперации. В Великом Новгороде на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого стартовало четырехдневное обучение социальных координаторов из трех регионов: Новгородской и Вологодской областей, а также из Карелии. Всего 75 человек, по 25 от каждого субъекта. Их готовят для работы в филиалах фонда "Защитники Отечества". "В этом фонде вы главные, потому что именно от вас будет зависеть, что произойдет с человеком, который вернется с Луганска, Донецка, Запорожья. В моем понимании человек, который отдал долг Родине или семья, дети погибшего солдата должны не просто получить какие-то услуги, у них возможности должны быть больше, чем у обычных людей. Мы эту работу начнем, дальше будем привлекать наш экономический блок. Если кто-то из ребят захочет открыть свое дело, мы будем помогать. Кто-то захочет стать фермером — будем помогать, кто-то захочет получить какое-то образование — тоже будем помогать", - отметил Никитин. Фонду предстоит заниматься медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, паллиативной помощью, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана СВО. каждой семьи погибшего бойца. Между регионами будет происходить обмен лучшими практиками. Позже, по словам Никитина, фонд будет оказывать также помощь ветераном Афганской и Чеченской войн. "Безусловно, мы будем идти на шаг впереди базового набора услуг. И дальше будем предлагать всей стране воспользоваться нашим опытом. Во всей этой работе я хочу вас попросить об одном: если вы видите, что человеку нужна помощь, а не хватает какого-то ресурса, говорите своему руководству. Я буду внимательно следить за деятельностью фонда. Мы будем очень часто встречаться, будем разговаривать о том, какая помощь нужна. Важно так эту работу настроить, чтобы это реально работало. Чтобы наши ветераны получали ту поддержку, которую они заслужили", - рассказал Никитин Он отметил, что филиалы фонда "Защитники Отечества" начнут работать в России с 30 и 31 мая. В Великом Новгороде он распахнет свои двери 1 июня, там же расположится и Центр помощи и поддержки ветеранов спецоперации и их семей "Возвращение". Фонд будет работать в связке с Комитетом семей воинов Отечества, волонтерами, Общероссийским народным фронтом, социальными некоммерческими организациями.

https://ria.ru/20230502/oborudovanie-1870289368.html

https://ria.ru/20230428/bolshegruz-1870279175.html

россия

новгородская область

великий новгород

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россия, новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), общероссийский народный фронт