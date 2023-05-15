https://ria.ru/20230515/vozmozhnosti-1872008852.html
Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО
Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО - РИА Новости, 15.05.2023
Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО
У бойцов СВО и их семей должно быть больше возможностей, сообщил глава комиссии Госсовета РФ по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:37
2023-05-15T20:37
2023-05-15T20:50
россия
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. У бойцов СВО и их семей должно быть больше возможностей, сообщил глава комиссии Госсовета РФ по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с будущими социальными координаторами по реабилитации участников спецоперации. В Великом Новгороде на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого стартовало четырехдневное обучение социальных координаторов из трех регионов: Новгородской и Вологодской областей, а также из Карелии. Всего 75 человек, по 25 от каждого субъекта. Их готовят для работы в филиалах фонда "Защитники Отечества". "В этом фонде вы главные, потому что именно от вас будет зависеть, что произойдет с человеком, который вернется с Луганска, Донецка, Запорожья. В моем понимании человек, который отдал долг Родине или семья, дети погибшего солдата должны не просто получить какие-то услуги, у них возможности должны быть больше, чем у обычных людей. Мы эту работу начнем, дальше будем привлекать наш экономический блок. Если кто-то из ребят захочет открыть свое дело, мы будем помогать. Кто-то захочет стать фермером — будем помогать, кто-то захочет получить какое-то образование — тоже будем помогать", - отметил Никитин. Фонду предстоит заниматься медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, паллиативной помощью, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана СВО. каждой семьи погибшего бойца. Между регионами будет происходить обмен лучшими практиками. Позже, по словам Никитина, фонд будет оказывать также помощь ветераном Афганской и Чеченской войн. "Безусловно, мы будем идти на шаг впереди базового набора услуг. И дальше будем предлагать всей стране воспользоваться нашим опытом. Во всей этой работе я хочу вас попросить об одном: если вы видите, что человеку нужна помощь, а не хватает какого-то ресурса, говорите своему руководству. Я буду внимательно следить за деятельностью фонда. Мы будем очень часто встречаться, будем разговаривать о том, какая помощь нужна. Важно так эту работу настроить, чтобы это реально работало. Чтобы наши ветераны получали ту поддержку, которую они заслужили", - рассказал Никитин Он отметил, что филиалы фонда "Защитники Отечества" начнут работать в России с 30 и 31 мая. В Великом Новгороде он распахнет свои двери 1 июня, там же расположится и Центр помощи и поддержки ветеранов спецоперации и их семей "Возвращение". Фонд будет работать в связке с Комитетом семей воинов Отечества, волонтерами, Общероссийским народным фронтом, социальными некоммерческими организациями.
https://ria.ru/20230502/oborudovanie-1870289368.html
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россия, новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), общероссийский народный фронт
Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Общероссийский народный фронт
Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО
Губернатор Новгородской области Никитин призвал расширить возможности семей бойцов СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. У бойцов СВО и их семей должно быть больше возможностей, сообщил глава комиссии Госсовета РФ по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с будущими социальными координаторами по реабилитации участников спецоперации.
В Великом Новгороде на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого стартовало четырехдневное обучение социальных координаторов из трех регионов: Новгородской и Вологодской областей, а также из Карелии. Всего 75 человек, по 25 от каждого субъекта. Их готовят для работы в филиалах фонда "Защитники Отечества".
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"В этом фонде вы главные, потому что именно от вас будет зависеть, что произойдет с человеком, который вернется с Луганска, Донецка, Запорожья. В моем понимании человек, который отдал долг Родине или семья, дети погибшего солдата должны не просто получить какие-то услуги, у них возможности должны быть больше, чем у обычных людей. Мы эту работу начнем, дальше будем привлекать наш экономический блок. Если кто-то из ребят захочет открыть свое дело, мы будем помогать. Кто-то захочет стать фермером — будем помогать, кто-то захочет получить какое-то образование — тоже будем помогать", - отметил Никитин.
Фонду предстоит заниматься медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, паллиативной помощью, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана СВО. каждой семьи погибшего бойца. Между регионами будет происходить обмен лучшими практиками. Позже, по словам Никитина, фонд будет оказывать также помощь ветераном Афганской и Чеченской войн.
"Безусловно, мы будем идти на шаг впереди базового набора услуг. И дальше будем предлагать всей стране воспользоваться нашим опытом. Во всей этой работе я хочу вас попросить об одном: если вы видите, что человеку нужна помощь, а не хватает какого-то ресурса, говорите своему руководству. Я буду внимательно следить за деятельностью фонда. Мы будем очень часто встречаться, будем разговаривать о том, какая помощь нужна. Важно так эту работу настроить, чтобы это реально работало. Чтобы наши ветераны получали ту поддержку, которую они заслужили", - рассказал Никитин
Он отметил, что филиалы фонда "Защитники Отечества" начнут работать в России с 30 и 31 мая. В Великом Новгороде он распахнет свои двери 1 июня, там же расположится и Центр помощи и поддержки ветеранов спецоперации и их семей "Возвращение". Фонд будет работать в связке с Комитетом семей воинов Отечества, волонтерами, Общероссийским народным фронтом, социальными некоммерческими организациями.
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