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Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 15.05.2023
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Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин
Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин
Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:45
2023-05-15T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Учимся и с ней "работать", наши подразделения готовы и к этому", - подчеркнул он.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин

Пушилин: новую западную технику заметили на Авдеевском и Артемовском направлениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы начинаем замечать на разных участках линии соприкосновения как раз новую технику. Мы видим на Авдеевском, Артемовском направлении, по крайней мере это из последних отчетов, - это и бронетранспортеры, и другие технические составляющие как раз вот из последних партий, которые западные страны поставляют в адрес Украины", - сказал Пушилин.

"Учимся и с ней "работать", наши подразделения готовы и к этому", - подчеркнул он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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