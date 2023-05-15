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Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин
Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин
Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:45
2023-05-15T09:45
2023-05-15T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Учимся и с ней "работать", наши подразделения готовы и к этому", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин
Пушилин: новую западную технику заметили на Авдеевском и Артемовском направлениях