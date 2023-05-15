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Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин

Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023

Новую западную технику уже заметили в Донбассе, заявил Пушилин

Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:45

2023-05-15T09:45

2023-05-15T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая западная техника из последних поставок, в частности бронетранспортеры, уже замечена на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Учимся и с ней "работать", наши подразделения готовы и к этому", - подчеркнул он.

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин