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В Швеции нашли мертвым британского военного - РИА Новости, 15.05.2023
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17:41 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/voennyy-1871957577.html
В Швеции нашли мертвым британского военного
В Швеции нашли мертвым британского военного - РИА Новости, 15.05.2023
В Швеции нашли мертвым британского военного
Британский военный, принимавший участие в крупных военных учениях "Аврора 23", проходивших на территории Швеции, был найден мертвым в квартире в пригороде... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:41
2023-05-15T17:41
в мире
швеция
стокгольм (город)
великобритания
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Британский военный, принимавший участие в крупных военных учениях "Аврора 23", проходивших на территории Швеции, был найден мертвым в квартире в пригороде Стокгольма, сообщает местный портал The Local Sweden. "Двадцатипятилетний мужчина был британским гражданином и в выходные проводил вечер с другим британским коллегой после того, как 11 мая закончились учения "Аврора 23" – крупнейшие военные учения Швеции с 1989 года… Он и его коллега оказались в квартире в Сольне, на северо-западе от центра Стокгольма, вместе с группой шведов", - говорится в сообщении. По данным портала, по подозрению в убийстве были задержаны гражданин Британии и трое подданных Швеции. Прокуратура королевства подтвердила задержание четверых мужчин, а также сообщила, что начала предварительное расследование случившегося.
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в мире, швеция, стокгольм (город), великобритания
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Великобритания
В Швеции нашли мертвым британского военного

В пригороде Стокгольма нашли мертвым британского военного, участвовавшего в учениях

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Британский военный, принимавший участие в крупных военных учениях "Аврора 23", проходивших на территории Швеции, был найден мертвым в квартире в пригороде Стокгольма, сообщает местный портал The Local Sweden.
"Двадцатипятилетний мужчина был британским гражданином и в выходные проводил вечер с другим британским коллегой после того, как 11 мая закончились учения "Аврора 23" – крупнейшие военные учения Швеции с 1989 года… Он и его коллега оказались в квартире в Сольне, на северо-западе от центра Стокгольма, вместе с группой шведов", - говорится в сообщении.
По данным портала, по подозрению в убийстве были задержаны гражданин Британии и трое подданных Швеции. Прокуратура королевства подтвердила задержание четверых мужчин, а также сообщила, что начала предварительное расследование случившегося.
Мирослав Симчич - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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