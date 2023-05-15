https://ria.ru/20230515/voennyy-1871957577.html

В Швеции нашли мертвым британского военного

В Швеции нашли мертвым британского военного - РИА Новости, 15.05.2023

В Швеции нашли мертвым британского военного

Британский военный, принимавший участие в крупных военных учениях "Аврора 23", проходивших на территории Швеции, был найден мертвым в квартире в пригороде... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:41

2023-05-15T17:41

2023-05-15T17:41

в мире

швеция

стокгольм (город)

великобритания

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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Британский военный, принимавший участие в крупных военных учениях "Аврора 23", проходивших на территории Швеции, был найден мертвым в квартире в пригороде Стокгольма, сообщает местный портал The Local Sweden. "Двадцатипятилетний мужчина был британским гражданином и в выходные проводил вечер с другим британским коллегой после того, как 11 мая закончились учения "Аврора 23" – крупнейшие военные учения Швеции с 1989 года… Он и его коллега оказались в квартире в Сольне, на северо-западе от центра Стокгольма, вместе с группой шведов", - говорится в сообщении. По данным портала, по подозрению в убийстве были задержаны гражданин Британии и трое подданных Швеции. Прокуратура королевства подтвердила задержание четверых мужчин, а также сообщила, что начала предварительное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230118/palach-1845681494.html

швеция

стокгольм (город)

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, стокгольм (город), великобритания