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Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая
Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая
Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-15T00:20
2023-05-15T00:20
2023-05-16T15:33
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петр бирюков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Отключение горячей воды, по словам Бирюкова, необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 1 сентября. Максимальный срок отключения горячей воды составляет до десяти дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее. В четверг сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на официальном портале мэра и правительства Москвы. Также график доступен в мобильных приложениях "Моя Москва" и на сайте Московской объединенной энергетической компании. Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы, единого диспетчерского центра или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Вода
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Отключение горячей воды, по словам Бирюкова
, необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 1 сентября.
Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Максимальный срок отключения горячей воды составляет до десяти дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее.
В четверг сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на официальном портале мэра и правительства Москвы. Также график доступен в мобильных приложениях "Моя Москва" и на сайте Московской объединенной энергетической компании. Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы, единого диспетчерского центра или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.