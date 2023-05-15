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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб - РИА Новости, 15.05.2023
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12:11 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vkontakte-1871795873.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб - РИА Новости, 15.05.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:11
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как часто они ходят в фитнес-клуб.Варианты ответа были: несколько раз в неделю; несколько раз в месяц; каждый день; не хожу, занимаюсь дома; не занимаюсь спортом.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не занимаются спортом. Так проголосовали почти 48% пользователей. Около 24% ходят в фитнес-клуб несколько раз в неделю, при этом 21% пользователей предпочитают заниматься спортом дома. 3% подписчиков посещают зал несколько раз в месяц, и лишь 2% делают это каждый день.В комментариях пользователи отметили, что помимо фитнес-клуба поддерживают себя в форме с помощью регулярных прогулок, пробежек и активного отдыха.Ранее исследование показало, что большинство посетителей в среднем тратят на тренировку около 78 минут, а в месяц они находятся в фитнес-клубах около 624 минут. Несмотря на разнообразие клубов, посетители предпочитают фитнес-залы без бассейна, делая упор на силовые и функциональные тренировки.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб

© iStock.com / AnnaStillsСиловая тренировка в спортзале
Силовая тренировка в спортзале - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© iStock.com / AnnaStills
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как часто они ходят в фитнес-клуб.
Варианты ответа были: несколько раз в неделю; несколько раз в месяц; каждый день; не хожу, занимаюсь дома; не занимаюсь спортом.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не занимаются спортом. Так проголосовали почти 48% пользователей. Около 24% ходят в фитнес-клуб несколько раз в неделю, при этом 21% пользователей предпочитают заниматься спортом дома. 3% подписчиков посещают зал несколько раз в месяц, и лишь 2% делают это каждый день.
В комментариях пользователи отметили, что помимо фитнес-клуба поддерживают себя в форме с помощью регулярных прогулок, пробежек и активного отдыха.
Ранее исследование показало, что большинство посетителей в среднем тратят на тренировку около 78 минут, а в месяц они находятся в фитнес-клубах около 624 минут. Несмотря на разнообразие клубов, посетители предпочитают фитнес-залы без бассейна, делая упор на силовые и функциональные тренировки.
 
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