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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб - РИА Новости, 15.05.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ходят в фитнес-клуб

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:11

2023-05-15T12:11

2023-05-15T12:11

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как часто они ходят в фитнес-клуб.Варианты ответа были: несколько раз в неделю; несколько раз в месяц; каждый день; не хожу, занимаюсь дома; не занимаюсь спортом.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не занимаются спортом. Так проголосовали почти 48% пользователей. Около 24% ходят в фитнес-клуб несколько раз в неделю, при этом 21% пользователей предпочитают заниматься спортом дома. 3% подписчиков посещают зал несколько раз в месяц, и лишь 2% делают это каждый день.В комментариях пользователи отметили, что помимо фитнес-клуба поддерживают себя в форме с помощью регулярных прогулок, пробежек и активного отдыха.Ранее исследование показало, что большинство посетителей в среднем тратят на тренировку около 78 минут, а в месяц они находятся в фитнес-клубах около 624 минут. Несмотря на разнообразие клубов, посетители предпочитают фитнес-залы без бассейна, делая упор на силовые и функциональные тренировки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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