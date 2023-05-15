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Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения - РИА Новости, 15.05.2023
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14:29 15.05.2023 (обновлено: 17:47 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/urok-1871878593.html
Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения
Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить Всероссийский единый урок "Права человека" в календарный планы... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:29
2023-05-15T17:47
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить Всероссийский единый урок "Права человека" в календарный планы Минпросвещения, следует из доклада о ее деятельности за 2022 год. "Важно, чтобы граждане со школьных лет знали свои права и права окружающих, умели предотвращать ситуации их нарушения, владели информацией о методах их защиты. Среди шагов, которые предлагаются нами в этом направлении, - включение Всероссийского единого урока "Права человека" в разрабатываемые министерством просвещения Российской Федерации примерные календарные планы воспитательной работы", - говорится в документе.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения

Москалькова предложила включить Всероссийский урок "Права человека" в план Минпросвещения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученики школы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить Всероссийский единый урок "Права человека" в календарный планы Минпросвещения, следует из доклада о ее деятельности за 2022 год.
"Важно, чтобы граждане со школьных лет знали свои права и права окружающих, умели предотвращать ситуации их нарушения, владели информацией о методах их защиты. Среди шагов, которые предлагаются нами в этом направлении, - включение Всероссийского единого урока "Права человека" в разрабатываемые министерством просвещения Российской Федерации примерные календарные планы воспитательной работы", - говорится в документе.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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