https://ria.ru/20230515/urok-1871878593.html

Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения

Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова предложила включить урок "Права человека" в план Минпросвещения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить Всероссийский единый урок "Права человека" в календарный планы... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:29

2023-05-15T14:29

2023-05-15T17:47

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включить Всероссийский единый урок "Права человека" в календарный планы Минпросвещения, следует из доклада о ее деятельности за 2022 год. "Важно, чтобы граждане со школьных лет знали свои права и права окружающих, умели предотвращать ситуации их нарушения, владели информацией о методах их защиты. Среди шагов, которые предлагаются нами в этом направлении, - включение Всероссийского единого урока "Права человека" в разрабатываемые министерством просвещения Российской Федерации примерные календарные планы воспитательной работы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230515/obrascheniya-1871874521.html

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общество, россия, татьяна москалькова