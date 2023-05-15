https://ria.ru/20230515/ukraina-1871976013.html

Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине

Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине - РИА Новости, 15.05.2023

Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине

Президент Чехии Петр Павел выразил надежду, что поездки спецпредставителя КНР помогут урегулировать конфликт на Украине, но "нужно время". РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:32

2023-05-15T18:32

2023-05-15T18:32

в мире

китай

украина

россия

петр павел

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил надежду, что поездки спецпредставителя КНР помогут урегулировать конфликт на Украине, но "нужно время". По словам чешского президента, у Пекина "была серьезная заинтересованность в том, чтобы остановить конфликт, они могли сделать это в первые недели или месяцы конфликта". "Они предложили план, очень общий, но не продавили его принятие. Они выдвинули его просто, чтобы предъявить хоть что-то", - сказал он на демократическом форуме в Копенгагене, трансляция которого велась через YouTube. Павел добавил, что не видит настоящих попыток остановить конфликт, но выразил надежду, что начавшиеся 15 мая европейские поездки спецпредставителя КНР по делам Евразии в целях урегулирования конфликта на Украине принесут результат. "Но нужно время", - добавил чешский президент. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй 15 мая начинает европейское турне для поиска путей урегулирования украинского кризиса. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, с 15 мая Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html

https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871908498.html

китай

украина

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, петр павел, чехия