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Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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18:32 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871976013.html
Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине
Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине
Президент Чехии Петр Павел выразил надежду, что поездки спецпредставителя КНР помогут урегулировать конфликт на Украине, но "нужно время". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:32
2023-05-15T18:32
в мире
китай
украина
россия
петр павел
чехия
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил надежду, что поездки спецпредставителя КНР помогут урегулировать конфликт на Украине, но "нужно время". По словам чешского президента, у Пекина "была серьезная заинтересованность в том, чтобы остановить конфликт, они могли сделать это в первые недели или месяцы конфликта". "Они предложили план, очень общий, но не продавили его принятие. Они выдвинули его просто, чтобы предъявить хоть что-то", - сказал он на демократическом форуме в Копенгагене, трансляция которого велась через YouTube. Павел добавил, что не видит настоящих попыток остановить конфликт, но выразил надежду, что начавшиеся 15 мая европейские поездки спецпредставителя КНР по делам Евразии в целях урегулирования конфликта на Украине принесут результат. "Но нужно время", - добавил чешский президент. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй 15 мая начинает европейское турне для поиска путей урегулирования украинского кризиса. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, с 15 мая Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html
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в мире, китай, украина, россия, петр павел, чехия
В мире, Китай, Украина, Россия, Петр Павел, Чехия
Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине

Президент Чехии Павел надеется на усилия КНР в урегулировании на Украине, но "нужно время"

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил надежду, что поездки спецпредставителя КНР помогут урегулировать конфликт на Украине, но "нужно время".
По словам чешского президента, у Пекина "была серьезная заинтересованность в том, чтобы остановить конфликт, они могли сделать это в первые недели или месяцы конфликта".
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"Они предложили план, очень общий, но не продавили его принятие. Они выдвинули его просто, чтобы предъявить хоть что-то", - сказал он на демократическом форуме в Копенгагене, трансляция которого велась через YouTube.
Павел добавил, что не видит настоящих попыток остановить конфликт, но выразил надежду, что начавшиеся 15 мая европейские поездки спецпредставителя КНР по делам Евразии в целях урегулирования конфликта на Украине принесут результат.
"Но нужно время", - добавил чешский президент.
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Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй 15 мая начинает европейское турне для поиска путей урегулирования украинского кризиса. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, с 15 мая Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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