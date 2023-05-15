Президент Чехии надеется на усилия Китая в урегулировании на Украине
Президент Чехии Павел надеется на усилия КНР в урегулировании на Украине, но "нужно время"
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил надежду, что поездки спецпредставителя КНР помогут урегулировать конфликт на Украине, но "нужно время".
По словам чешского президента, у Пекина "была серьезная заинтересованность в том, чтобы остановить конфликт, они могли сделать это в первые недели или месяцы конфликта".
"Они предложили план, очень общий, но не продавили его принятие. Они выдвинули его просто, чтобы предъявить хоть что-то", - сказал он на демократическом форуме в Копенгагене, трансляция которого велась через YouTube.
Павел добавил, что не видит настоящих попыток остановить конфликт, но выразил надежду, что начавшиеся 15 мая европейские поездки спецпредставителя КНР по делам Евразии в целях урегулирования конфликта на Украине принесут результат.
"Но нужно время", - добавил чешский президент.
Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй 15 мая начинает европейское турне для поиска путей урегулирования украинского кризиса. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, с 15 мая Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.