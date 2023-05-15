https://ria.ru/20230515/ukraina-1871944464.html

Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине

Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.05.2023

Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине

Лондон продолжает планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, попавшем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:14

2023-05-15T17:14

2023-05-15T17:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лондон продолжает планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, попавшем в распоряжение РИА Новости. В комментарии отмечается, что подобные действия Лондона тем не менее "не смогут оказать существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции и реализацию ее задач". Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании сообщалось, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/obuchenie-1871785102.html

https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html

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в мире, россия, украина, великобритания