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Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871944464.html
Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине
Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине
Лондон продолжает планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, попавшем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:14
2023-05-15T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лондон продолжает планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, попавшем в распоряжение РИА Новости. В комментарии отмечается, что подобные действия Лондона тем не менее "не смогут оказать существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции и реализацию ее задач". Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании сообщалось, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/obuchenie-1871785102.html
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в мире, россия, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания
Посольство России: Лондон продолжает вовлекаться в конфликт на Украине

Посольство России: Лондон продолжает открыто вовлекаться в украинский конфликт

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лондон продолжает планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, попавшем в распоряжение РИА Новости.
«
"Видим, что Лондон продолжает планомерно и открыто вовлекаться в украинский конфликт. При принятии решений не считается ни с масштабами причиненных разрушений, ни с количеством унесенных человеческих жизней, руководствуясь логикой "цель оправдывает средства", - сказано там.
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В комментарии отмечается, что подобные действия Лондона тем не менее "не смогут оказать существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции и реализацию ее задач".
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании сообщалось, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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