https://ria.ru/20230515/ukraina-1871910454.html

Порошенко заявил, что Украина не ждет истребителей для контрнаступления

Порошенко заявил, что Украина не ждет истребителей для контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023

Порошенко заявил, что Украина не ждет истребителей для контрнаступления

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не ждет истребителей для начала контрнаступления. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:36

2023-05-15T15:36

2023-05-15T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

петр порошенко

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не ждет истребителей для начала контрнаступления. "Мы сомневаемся, что истребители прибудут как можно скорее. Это пункт первый. Второй пункт – мы не ждем истребителей для начала контрнаступления", - сказал он в эфире телеканала Sky News. Порошенко добавил, что контрнаступление должно стать "шоком" и может начаться в любом месте и на любом направлении. Отвечая на вопрос о ситуации в Бахмуте, он признал, что Украина понесла большие потери. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Украины продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, но "им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Киевский режим, по оценке Москвы, стал послушным инструментом коллективного Запада, которым тот тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петр порошенко, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр