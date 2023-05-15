https://ria.ru/20230515/ukraina-1871901056.html
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:19
2023-05-15T15:19
2023-05-15T15:19
специальная военная операция на украине
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украина
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины, начато восстановление. Отмечается, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей. По данным компании, в энергосистеме идет ремонт на тепловых и атомных электростанциях. Благодаря половодью гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении всех суток. "Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдавию, а также ночью и днем – в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует", - уточнили в "Укрэнерго". Ранее в украинской энергетической компании ДТЭК заявляли, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, для ее ремонта требуется почти 150 миллионов долларов. Прошлой осенью и зимой на Украине из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины был дефицит мощности, в регионах проводились экстренные, аварийные и плановые отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230513/energooborudovanie-1871515716.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП
"Укрэнерго" сообщила о повреждении двух магистральных ЛЭП на юго-западе и востоке страны
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале
, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины, начато восстановление.
«
"Вчера в результате массированной атаки повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны. Начаты ремонтные работы", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей. По данным компании, в энергосистеме идет ремонт на тепловых и атомных электростанциях. Благодаря половодью гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении всех суток.
"Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдавию, а также ночью и днем – в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует", - уточнили в "Укрэнерго".
Ранее в украинской энергетической компании ДТЭК заявляли, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, для ее ремонта требуется почти 150 миллионов долларов. Прошлой осенью и зимой на Украине из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины был дефицит мощности, в регионах проводились экстренные, аварийные и плановые отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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