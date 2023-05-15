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На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023
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15:19 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871901056.html
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:19
2023-05-15T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины, начато восстановление. Отмечается, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей. По данным компании, в энергосистеме идет ремонт на тепловых и атомных электростанциях. Благодаря половодью гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении всех суток. "Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдавию, а также ночью и днем – в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует", - уточнили в "Укрэнерго". Ранее в украинской энергетической компании ДТЭК заявляли, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, для ее ремонта требуется почти 150 миллионов долларов. Прошлой осенью и зимой на Украине из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины был дефицит мощности, в регионах проводились экстренные, аварийные и плановые отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230513/energooborudovanie-1871515716.html
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в мире, украина, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП

"Укрэнерго" сообщила о повреждении двух магистральных ЛЭП на юго-западе и востоке страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины, начато восстановление.
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"Вчера в результате массированной атаки повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины. Также из-за обстрелов у линии фронта повреждена одна из магистральных линий на востоке страны. Начаты ремонтные работы", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей. По данным компании, в энергосистеме идет ремонт на тепловых и атомных электростанциях. Благодаря половодью гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении всех суток.
"Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдавию, а также ночью и днем – в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует", - уточнили в "Укрэнерго".
Ранее в украинской энергетической компании ДТЭК заявляли, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, для ее ремонта требуется почти 150 миллионов долларов. Прошлой осенью и зимой на Украине из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины был дефицит мощности, в регионах проводились экстренные, аварийные и плановые отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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