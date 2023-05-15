https://ria.ru/20230515/ukraina-1871901056.html

На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП

На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023

На Украине сообщили о повреждении двух магистральных ЛЭП

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:19

2023-05-15T15:19

2023-05-15T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

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укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины, начато восстановление. Отмечается, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых областей. По данным компании, в энергосистеме идет ремонт на тепловых и атомных электростанциях. Благодаря половодью гидроэлектростанции работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении всех суток. "Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдавию, а также ночью и днем – в Польшу. Импорт электроэнергии отсутствует", - уточнили в "Укрэнерго". Ранее в украинской энергетической компании ДТЭК заявляли, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, для ее ремонта требуется почти 150 миллионов долларов. Прошлой осенью и зимой на Украине из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины был дефицит мощности, в регионах проводились экстренные, аварийные и плановые отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230513/energooborudovanie-1871515716.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго, дтэк