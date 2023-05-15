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Зеленский призвал к положительному решению по заявке Украины в НАТО в июле - РИА Новости, 15.05.2023
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11:48 15.05.2023 (обновлено: 11:55 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871788517.html
Зеленский призвал к положительному решению по заявке Украины в НАТО в июле
Зеленский призвал к положительному решению по заявке Украины в НАТО в июле - РИА Новости, 15.05.2023
Зеленский призвал к положительному решению по заявке Украины в НАТО в июле
Владимир Зеленский призывает к положительному решению по заявке Украины в НАТО на июльском саммите альянса. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:48
2023-05-15T11:55
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский призывает к положительному решению по заявке Украины в НАТО на июльском саммите альянса. "Настало время... принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса, это будет своевременно", - сказал Зеленский на копенгагенском саммите демократии-2023, транслируемом на YouTube-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения в альянс.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский призвал к положительному решению по заявке Украины в НАТО в июле

Зеленский призвал принять положительное решение по заявке Украины в НАТО в июле

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский призывает к положительному решению по заявке Украины в НАТО на июльском саммите альянса.
"Настало время... принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса, это будет своевременно", - сказал Зеленский на копенгагенском саммите демократии-2023, транслируемом на YouTube-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения в альянс.
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