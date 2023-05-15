https://ria.ru/20230515/uborka-1872003469.html

Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО

Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО - РИА Новости, 15.05.2023

Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО

В ГУСТ Московской области рассказали, что умные камеры выявили порядка 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий в регионе за три дня. Об этом сообщил... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:57

2023-05-15T19:57

2023-05-15T19:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В ГУСТ Московской области рассказали, что умные камеры выявили порядка 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий в регионе за три дня. Об этом сообщил телеканал "360".Нейросетевые камеры для фиксации нарушений чистоты в общественных и дворовых пространствах региона используют с сентября 2022 года.Она добавила, что большинство замечаний касалось повреждения покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов, отсутствия необходимой дорожной разметки, мелкого мусора, а также граффити. Данные с камер верифицируют инспекторы, чтобы сделать работу нейросети максимально корректной.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)