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Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО - РИА Новости, 15.05.2023
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Новости Подмосковья
 
19:57 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/uborka-1872003469.html
Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО
Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО - РИА Новости, 15.05.2023
Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО
В ГУСТ Московской области рассказали, что умные камеры выявили порядка 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий в регионе за три дня. Об этом сообщил... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:57
2023-05-15T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В ГУСТ Московской области рассказали, что умные камеры выявили порядка 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий в регионе за три дня. Об этом сообщил телеканал "360".Нейросетевые камеры для фиксации нарушений чистоты в общественных и дворовых пространствах региона используют с сентября 2022 года.Она добавила, что большинство замечаний касалось повреждения покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов, отсутствия необходимой дорожной разметки, мелкого мусора, а также граффити. Данные с камер верифицируют инспекторы, чтобы сделать работу нейросети максимально корректной.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Нейросеть за три дня выявила порядка 1,5 тысячи недочетов по уборке в МО

CC0 / / Пакеты с мусором на улице
Пакеты с мусором на улице - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
CC0 / /
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В ГУСТ Московской области рассказали, что умные камеры выявили порядка 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий в регионе за три дня. Об этом сообщил телеканал "360".
Нейросетевые камеры для фиксации нарушений чистоты в общественных и дворовых пространствах региона используют с сентября 2022 года.
«
"Мобильные комплексы успели побывать в девяти муниципалитетах на предыдущей сокращенной неделе. В частности, мониторинг проводился в Балашихе, Дзержинском, Домодедове, Красногорске, Ленинском городском округе, Одинцове, Мытищах, Реутове и Химках", – отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Она добавила, что большинство замечаний касалось повреждения покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов, отсутствия необходимой дорожной разметки, мелкого мусора, а также граффити. Данные с камер верифицируют инспекторы, чтобы сделать работу нейросети максимально корректной.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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