https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871795243.html

Эксперты объяснили причину задержек рейсов в Турцию

Эксперты объяснили причину задержек рейсов в Турцию - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперты объяснили причину задержек рейсов в Турцию

Эксперты туротрасли назвали причины недавних задержек рейсов в Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:14

2023-05-15T12:14

2023-05-15T12:14

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Эксперты туротрасли назвали причины недавних задержек рейсов в Турцию, сообщает АТОР. Сейчас на онлайн-табло аэропорта "Внуково" указано, что два ночных рейса Turkish Airlines в Анталью вылетели на час позже запланированного, а третий задержан почти на 12 часов.В предыдущие два дня самолеты в Турцию также вылетали не вовремя, и в телеграм-каналах начали обсуждать тему возможной приостановки авиасообщения с этой страной. О беспокойстве туристов сообщил Tourdom.Рейс "Аэрофлота" из Стамбула в Москву SU 2133 был задержан по техническим причинам, выяснили эксперты АТОР. По данным сервиса FlightRadar 24, два следующих рейса авиакомпании, SU2135 и SU2137 по тому же маршруту, успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево.Из Антальи многие рейсы отправляются с задержкой, в период с 13 по 15 мая такая проблема была в 80 процентах случаев, говорят в АТОР. Эти самолеты прибыли позже обозначенного в расписании времени – на десять минут или на 2,5 часа. В двух случаях ждать вылета пассажирам пришлось более десяти часов.Эксперты отмечают, что сейчас из этого курортного города с задержками вылетают рейсы не только в Россию, есть отмены по другим направлениям.По данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих, согласно расписанию, рейсы между городами этих двух стран. Так что о приостановке сообщения речи нет, задержки связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871790383.html

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