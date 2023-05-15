https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871739192.html

В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней

В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней - РИА Новости, 15.05.2023

В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней

По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:21

2023-05-15T08:21

2023-05-15T08:49

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871684277_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_22f2c1e1bbe6d1585d624d84e03bcf70.jpg

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%.Сообщается, что избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871736668.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции