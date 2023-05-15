https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871739192.html
В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней
В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней - РИА Новости, 15.05.2023
В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней
По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:21
2023-05-15T08:21
2023-05-15T08:49
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%.Сообщается, что избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871736668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней
Избирком Турции признал недействительными более миллиона бюллетеней