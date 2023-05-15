https://ria.ru/20230515/tsentrobank-1871735644.html

Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы

Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы - РИА Новости, 15.05.2023

Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы

ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T07:19

2023-05-15T07:19

2023-05-15T07:22

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

михаил мамута

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные регулятору компании, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума."Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру", - сказал он. В результате они сталкиваются с финансовыми потерями, мошенничеством и в конечном итоге начинают жаловаться в МВД и прокуратуру, добавил Мамута."Нужно усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, потому что последствия их близки к злоупотреблению правом. Здесь много реально проблем, они требуют системных решений: мы сейчас с коллегами из других ведомств это обсуждаем", - обратил внимание он.По его словам, в основном в жалобах люди говорят: "я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда". Очень часто эти якобы советники подталкивают к вложению денег в нерегулируемые компании - это большая проблема, которая называется "псевдодоверительное управление", "псевдоброкеридж", считает Мамута."Какие здесь могут быть решения? Мы считаем, что регулирование института инвестсоветников требует совершенствования: что является инвестрекомендацией, кто может давать и каковы последствия. Этот институт пока, на мой взгляд, полноценно не заработал. Попытки были, но это только первый шаг. Во многих странах инвестсоветник - это тот, на плечо которого человек опирается на протяжении жизни рекомендации, а не только когда она выдается", - отметил он."Мы также поддерживаем законопроект, который бы запрещал привлекать денежные средства граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ, потому что по-другому это не победить. Плюс постоянная просветительская работа в области инвестиционной грамотности", - добавил Мамута.РИА Новости выступают информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230504/moshenniki-1869548093.html

https://ria.ru/20230428/stavka-1868442485.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, михаил мамута