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Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы - РИА Новости, 15.05.2023
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07:19 15.05.2023 (обновлено: 07:22 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/tsentrobank-1871735644.html
Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы
Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы - РИА Новости, 15.05.2023
Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы
ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T07:19
2023-05-15T07:22
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
михаил мамута
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные регулятору компании, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума."Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру", - сказал он. В результате они сталкиваются с финансовыми потерями, мошенничеством и в конечном итоге начинают жаловаться в МВД и прокуратуру, добавил Мамута."Нужно усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, потому что последствия их близки к злоупотреблению правом. Здесь много реально проблем, они требуют системных решений: мы сейчас с коллегами из других ведомств это обсуждаем", - обратил внимание он.По его словам, в основном в жалобах люди говорят: "я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда". Очень часто эти якобы советники подталкивают к вложению денег в нерегулируемые компании - это большая проблема, которая называется "псевдодоверительное управление", "псевдоброкеридж", считает Мамута."Какие здесь могут быть решения? Мы считаем, что регулирование института инвестсоветников требует совершенствования: что является инвестрекомендацией, кто может давать и каковы последствия. Этот институт пока, на мой взгляд, полноценно не заработал. Попытки были, но это только первый шаг. Во многих странах инвестсоветник - это тот, на плечо которого человек опирается на протяжении жизни рекомендации, а не только когда она выдается", - отметил он."Мы также поддерживаем законопроект, который бы запрещал привлекать денежные средства граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ, потому что по-другому это не победить. Плюс постоянная просветительская работа в области инвестиционной грамотности", - добавил Мамута.РИА Новости выступают информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230504/moshenniki-1869548093.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, михаил мамута
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Михаил Мамута
Центробанк выступил за усиление ответственности за инвестсоветы

Центробанк России: необходимо усилить ответственность за незаконные инвестсоветы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные регулятору компании, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
"Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру", - сказал он. В результате они сталкиваются с финансовыми потерями, мошенничеством и в конечном итоге начинают жаловаться в МВД и прокуратуру, добавил Мамута.
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"Нужно усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, потому что последствия их близки к злоупотреблению правом. Здесь много реально проблем, они требуют системных решений: мы сейчас с коллегами из других ведомств это обсуждаем", - обратил внимание он.
По его словам, в основном в жалобах люди говорят: "я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда". Очень часто эти якобы советники подталкивают к вложению денег в нерегулируемые компании - это большая проблема, которая называется "псевдодоверительное управление", "псевдоброкеридж", считает Мамута.
"Какие здесь могут быть решения? Мы считаем, что регулирование института инвестсоветников требует совершенствования: что является инвестрекомендацией, кто может давать и каковы последствия. Этот институт пока, на мой взгляд, полноценно не заработал. Попытки были, но это только первый шаг. Во многих странах инвестсоветник - это тот, на плечо которого человек опирается на протяжении жизни рекомендации, а не только когда она выдается", - отметил он.
"Мы также поддерживаем законопроект, который бы запрещал привлекать денежные средства граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ, потому что по-другому это не победить. Плюс постоянная просветительская работа в области инвестиционной грамотности", - добавил Мамута.
РИА Новости выступают информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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