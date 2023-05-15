https://ria.ru/20230515/trudoustroystvo-1871937979.html
Азаров договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников "Феррони"
Азаров договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников "Феррони" - РИА Новости, 15.05.2023
Азаров договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников "Феррони"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорился с АвтоВАЗом о трудоустройстве сотрудников завода "Феррони", который пострадал от крупного пожара в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:53
2023-05-15T16:53
2023-05-15T16:53
самарская область
дмитрий азаров
тольятти
автоваз
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорился с АвтоВАЗом о трудоустройстве сотрудников завода "Феррони", который пострадал от крупного пожара в Тольятти в ночь с 13 на 14 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Ситуация обсуждалась на совещании в областном правительстве в понедельник. Руководство завода по производству дверей "Феррони" сообщило, что намерено полностью восстановить производство. Глава региона заявил, что правительство также заинтересовано в восстановлении производственного потенциала и сохранении занятости на заводе. Для этого будут приняты существенные меры поддержки."Наша задача – как можно быстрее восстановить производственный потенциал и рабочие места", - отметил губернатор.На сгоревшем производстве работали около 2 тысяч 600 человек. Азаров рассказал о том, что достиг договоренности с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек с пострадавшего "Феррони"."С Максимом Юрьевичем достигли договоренности о том, что "АвтоВАЗ" готов значительную часть людей пригласить для работ на разные направления деятельности", - подчеркнул губернатор.Еще порядка 1200 человек готово занять само предприятие - они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках.Как подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, для них готовы оформить временную занятость. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. Сейчас в Тольятти существует почти 11 тысяч вакансий и всего порядка 1800 горожан, стоящих на бирже труда, поэтому предложить работу сотрудникам в простое будет несложно.Региональные власти готовы помочь руководству завода и с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей. Азаров дал поручение профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода - о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона – по вопросам оказания всемерной поддержки. "Мы примем комплекс мер по поддержке завода – как экономических, так и по трудоустройству сотрудников, - но обязательства должны быть взаимными"- отметил губернатор.
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871580209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, тольятти, автоваз
Самарская область, Дмитрий Азаров, Тольятти, АвтоВАЗ
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорился с АвтоВАЗом о трудоустройстве сотрудников завода "Феррони", который пострадал от крупного пожара в Тольятти в ночь с 13 на 14 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
Ситуация обсуждалась на совещании в областном правительстве в понедельник. Руководство завода по производству дверей "Феррони" сообщило, что намерено полностью восстановить производство. Глава региона заявил, что правительство также заинтересовано в восстановлении производственного потенциала и сохранении занятости на заводе. Для этого будут приняты существенные меры поддержки.
"Наша задача – как можно быстрее восстановить производственный потенциал и рабочие места", - отметил губернатор.
На сгоревшем производстве работали около 2 тысяч 600 человек. Азаров рассказал о том, что достиг договоренности с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым
о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек с пострадавшего "Феррони".
"С Максимом Юрьевичем достигли договоренности о том, что "АвтоВАЗ" готов значительную часть людей пригласить для работ на разные направления деятельности", - подчеркнул губернатор.
Еще порядка 1200 человек готово занять само предприятие - они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках.
Восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" в Тольятти будет очень сложно
Как подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, для них готовы оформить временную занятость. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. Сейчас в Тольятти существует почти 11 тысяч вакансий и всего порядка 1800 горожан, стоящих на бирже труда, поэтому предложить работу сотрудникам в простое будет несложно.
Региональные власти готовы помочь руководству завода и с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей. Азаров дал поручение профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода - о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона – по вопросам оказания всемерной поддержки. "Мы примем комплекс мер по поддержке завода – как экономических, так и по трудоустройству сотрудников, - но обязательства должны быть взаимными"- отметил губернатор.