https://ria.ru/20230515/trudoustroystvo-1871937979.html

Азаров договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников "Феррони"

Азаров договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников "Феррони" - РИА Новости, 15.05.2023

Азаров договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников "Феррони"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорился с АвтоВАЗом о трудоустройстве сотрудников завода "Феррони", который пострадал от крупного пожара в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:53

2023-05-15T16:53

2023-05-15T16:53

самарская область

дмитрий азаров

тольятти

автоваз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871935160_96:31:1280:697_1920x0_80_0_0_e82c949b0a52c6ede24eda94a980a689.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорился с АвтоВАЗом о трудоустройстве сотрудников завода "Феррони", который пострадал от крупного пожара в Тольятти в ночь с 13 на 14 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Ситуация обсуждалась на совещании в областном правительстве в понедельник. Руководство завода по производству дверей "Феррони" сообщило, что намерено полностью восстановить производство. Глава региона заявил, что правительство также заинтересовано в восстановлении производственного потенциала и сохранении занятости на заводе. Для этого будут приняты существенные меры поддержки."Наша задача – как можно быстрее восстановить производственный потенциал и рабочие места", - отметил губернатор.На сгоревшем производстве работали около 2 тысяч 600 человек. Азаров рассказал о том, что достиг договоренности с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек с пострадавшего "Феррони"."С Максимом Юрьевичем достигли договоренности о том, что "АвтоВАЗ" готов значительную часть людей пригласить для работ на разные направления деятельности", - подчеркнул губернатор.Еще порядка 1200 человек готово занять само предприятие - они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках.Как подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, для них готовы оформить временную занятость. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. Сейчас в Тольятти существует почти 11 тысяч вакансий и всего порядка 1800 горожан, стоящих на бирже труда, поэтому предложить работу сотрудникам в простое будет несложно.Региональные власти готовы помочь руководству завода и с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей. Азаров дал поручение профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода - о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона – по вопросам оказания всемерной поддержки. "Мы примем комплекс мер по поддержке завода – как экономических, так и по трудоустройству сотрудников, - но обязательства должны быть взаимными"- отметил губернатор.

https://ria.ru/20230514/pozhar-1871580209.html

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, тольятти, автоваз