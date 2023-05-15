https://ria.ru/20230515/truboprovod-1871880459.html
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"
Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:32
2023-05-15T14:32
2023-05-15T14:39
в мире
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
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венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба". В субботу газета Washington Post со ссылкой на "утекшие" в интернет данные Пентагона, сообщила, что Зеленский якобы за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Москва поставляет нефть в Венгрию, и оккупировать приграничные территории России. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ. "У меня нет информации об этом, извините", - сказала, усмехнувшись, фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистки венгерского радио. Ее поддержал и глава Евросовета Мишель - словами "нет, нет". На уточняющий вопрос журналистов лидеры евроинститутов отвечать не стали, за них ответил официальный представитель Еврокомиссии, подчеркнувший, что, "извините, это был ответ".
https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, венгрия
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросоюз, Венгрия
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"
Глава ЕК заявила, что не осведомлена о планах Зеленского подорвать трубопровод "Дружба"
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба".
В субботу газета Washington Post со ссылкой на "утекшие" в интернет данные Пентагона
, сообщила, что Зеленский якобы за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Москва
поставляет нефть в Венгрию
, и оккупировать приграничные территории России
. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине
отмечал, что у Украины
"нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ.
"У меня нет информации об этом, извините", - сказала, усмехнувшись, фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистки венгерского радио. Ее поддержал и глава Евросовета Мишель - словами "нет, нет".
На уточняющий вопрос журналистов лидеры евроинститутов отвечать не стали, за них ответил официальный представитель Еврокомиссии, подчеркнувший, что, "извините, это был ответ".
СМИ: ЕС предложил остановить поставки по "Дружбе" из России в ФРГ и Польшу