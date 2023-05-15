https://ria.ru/20230515/truboprovod-1871880459.html

В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"

В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023

В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"

Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:32

2023-05-15T14:32

2023-05-15T14:39

в мире

брюссель

владимир зеленский

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шарль мишель

еврокомиссия

евросоюз

венгрия

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба". В субботу газета Washington Post со ссылкой на "утекшие" в интернет данные Пентагона, сообщила, что Зеленский якобы за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Москва поставляет нефть в Венгрию, и оккупировать приграничные территории России. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ. "У меня нет информации об этом, извините", - сказала, усмехнувшись, фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистки венгерского радио. Ее поддержал и глава Евросовета Мишель - словами "нет, нет". На уточняющий вопрос журналистов лидеры евроинститутов отвечать не стали, за них ответил официальный представитель Еврокомиссии, подчеркнувший, что, "извините, это был ответ".

https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html

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Екатерина Зайцева

в мире, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, венгрия