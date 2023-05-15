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В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023
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14:32 15.05.2023 (обновлено: 14:39 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/truboprovod-1871880459.html
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"
Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:32
2023-05-15T14:39
в мире
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба". В субботу газета Washington Post со ссылкой на "утекшие" в интернет данные Пентагона, сообщила, что Зеленский якобы за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Москва поставляет нефть в Венгрию, и оккупировать приграничные территории России. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ. "У меня нет информации об этом, извините", - сказала, усмехнувшись, фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистки венгерского радио. Ее поддержал и глава Евросовета Мишель - словами "нет, нет". На уточняющий вопрос журналистов лидеры евроинститутов отвечать не стали, за них ответил официальный представитель Еврокомиссии, подчеркнувший, что, "извините, это был ответ".
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в мире, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, венгрия
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросоюз, Венгрия
В ЕС заявили, что не в курсе планов Киева о подрыве трубопровода "Дружба"

Глава ЕК заявила, что не осведомлена о планах Зеленского подорвать трубопровод "Дружба"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Лидеры Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили на пресс-конференции в Брюсселе, что не имеют никакой информации по якобы планам Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба".
В субботу газета Washington Post со ссылкой на "утекшие" в интернет данные Пентагона, сообщила, что Зеленский якобы за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", по которому Москва поставляет нефть в Венгрию, и оккупировать приграничные территории России. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ.
"У меня нет информации об этом, извините", - сказала, усмехнувшись, фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистки венгерского радио. Ее поддержал и глава Евросовета Мишель - словами "нет, нет".
На уточняющий вопрос журналистов лидеры евроинститутов отвечать не стали, за них ответил официальный представитель Еврокомиссии, подчеркнувший, что, "извините, это был ответ".
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
СМИ: ЕС предложил остановить поставки по "Дружбе" из России в ФРГ и Польшу
12 мая, 13:53
 
В миреБрюссельВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзВенгрия
 
 
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