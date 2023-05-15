https://ria.ru/20230515/trevoga-1872002729.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.05.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена вечером в понедельник в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:54

2023-05-15T19:54

2023-05-15T19:54

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена вечером в понедельник в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога была отменена через полчаса, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 19.28 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

киев

запорожская область

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в мире, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф