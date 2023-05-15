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В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы
В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы - РИА Новости, 15.05.2023
В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы
Двое детей в воскресенье пострадали из-за неисправного аттракциона в парке Южно-Сахалинска, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T07:51
2023-05-15T07:51
2023-05-15T08:19
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Двое детей в воскресенье пострадали из-за неисправного аттракциона в парке Южно-Сахалинска, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. Ранее в социальных сетях сообщили, что на аттракционе "Колобок" отвалилось колесо с двумя детьми, их успел поймать отец, но они ударились головой. Мэрия Южно-Сахалинска сообщила, что руководство парка проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.По информации пресс-службы областной прокуратуры, надзорное ведомство также проводит проверку и даст оценку соблюдению требований безопасности оказываемых услуг и техническому состоянию аттракциона.Аттракцион "Колобок" - это карусель на восемь кабинок по два человека. Кабинки крепятся к оси посередине и к рельсу, который держит их в полуметре от земли. Люди сидят друг напротив друга. В качестве ремня у них наплечный фиксатор. Во время работы аттракциона кабинки движутся по кругу, как на обычной карусели, но и "катятся", как колеса. Таким образом, пассажиры часто оказываются вверх ногами.
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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы
СК: двое детей получили травмы на неисправном аттракционе в парке Южно-Сахалинска
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости.
Двое детей в воскресенье пострадали из-за неисправного аттракциона в парке Южно-Сахалинска, возбуждено уголовное дело, сообщила
в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
Ранее в социальных сетях сообщили, что на аттракционе "Колобок" отвалилось колесо с двумя детьми, их успел поймать отец, но они ударились головой. Мэрия Южно-Сахалинска сообщила, что руководство парка проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.
«
"По факту травмирования двух детей на одном из аттракционов в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в областном центре возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, надзорное ведомство также проводит проверку и даст оценку соблюдению требований безопасности оказываемых услуг и техническому состоянию аттракциона.
Аттракцион "Колобок" - это карусель на восемь кабинок по два человека. Кабинки крепятся к оси посередине и к рельсу, который держит их в полуметре от земли. Люди сидят друг напротив друга. В качестве ремня у них наплечный фиксатор. Во время работы аттракциона кабинки движутся по кругу, как на обычной карусели, но и "катятся", как колеса. Таким образом, пассажиры часто оказываются вверх ногами.
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