https://ria.ru/20230515/travmy-1871737341.html

В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы

В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы - РИА Новости, 15.05.2023

В парке Южно-Сахалинска двое детей получили травмы

Двое детей в воскресенье пострадали из-за неисправного аттракциона в парке Южно-Сахалинска, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T07:51

2023-05-15T07:51

2023-05-15T08:19

происшествия

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Двое детей в воскресенье пострадали из-за неисправного аттракциона в парке Южно-Сахалинска, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. Ранее в социальных сетях сообщили, что на аттракционе "Колобок" отвалилось колесо с двумя детьми, их успел поймать отец, но они ударились головой. Мэрия Южно-Сахалинска сообщила, что руководство парка проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.По информации пресс-службы областной прокуратуры, надзорное ведомство также проводит проверку и даст оценку соблюдению требований безопасности оказываемых услуг и техническому состоянию аттракциона.Аттракцион "Колобок" - это карусель на восемь кабинок по два человека. Кабинки крепятся к оси посередине и к рельсу, который держит их в полуметре от земли. Люди сидят друг напротив друга. В качестве ремня у них наплечный фиксатор. Во время работы аттракциона кабинки движутся по кругу, как на обычной карусели, но и "катятся", как колеса. Таким образом, пассажиры часто оказываются вверх ногами.

https://ria.ru/20230425/sakhalin-1867482112.html

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)