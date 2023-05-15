https://ria.ru/20230515/terpimost-1872002342.html

США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров

США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров - РИА Новости, 15.05.2023

США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров

Дипломатия США призывает власти Украины проявлять терпимость в духовных вопросах и искать мирные решения споров о церковном имуществе, говорится в докладе... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:53

2023-05-15T19:53

2023-05-15T19:53

религия

украина

сша

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия США призывает власти Украины проявлять терпимость в духовных вопросах и искать мирные решения споров о церковном имуществе, говорится в докладе госдепартамента о международной религиозной свободе. В посвященном Украине разделе документа за 2022 год упоминается конфликт между раскольнической "Православной церковью Украины" и канонической Украинской православной церковью на фоне военной спецоперации РФ. "Сотрудники посольства (США) продолжали призывать правительство и религиозных лидеров к терпимости, сдержанности и взаимопониманию для соблюдения религиозных свобод и предпочтений каждого", - сказано в докладе. Кроме того, сотрудники посольства "также продолжали поощрять религиозные группы к урегулированию имущественных споров мирным путем и через диалог с правительственными чиновниками", говорится в докладе госдепа. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

украина

сша

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украина, сша, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц