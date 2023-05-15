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США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров - РИА Новости, 15.05.2023
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Религия
 
19:53 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/terpimost-1872002342.html
США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров
США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров - РИА Новости, 15.05.2023
США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров
Дипломатия США призывает власти Украины проявлять терпимость в духовных вопросах и искать мирные решения споров о церковном имуществе, говорится в докладе... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:53
2023-05-15T19:53
религия
украина
сша
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия США призывает власти Украины проявлять терпимость в духовных вопросах и искать мирные решения споров о церковном имуществе, говорится в докладе госдепартамента о международной религиозной свободе. В посвященном Украине разделе документа за 2022 год упоминается конфликт между раскольнической "Православной церковью Украины" и канонической Украинской православной церковью на фоне военной спецоперации РФ. "Сотрудники посольства (США) продолжали призывать правительство и религиозных лидеров к терпимости, сдержанности и взаимопониманию для соблюдения религиозных свобод и предпочтений каждого", - сказано в докладе. Кроме того, сотрудники посольства "также продолжали поощрять религиозные группы к урегулированию имущественных споров мирным путем и через диалог с правительственными чиновниками", говорится в докладе госдепа. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, сша, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, США, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
США призвали Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров

Госдеп США призвал Украину к религиозной терпимости и мирному решению споров

© Фото : Украинская православная церковь/TelegramСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Украинская православная церковь/Telegram
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия США призывает власти Украины проявлять терпимость в духовных вопросах и искать мирные решения споров о церковном имуществе, говорится в докладе госдепартамента о международной религиозной свободе.
В посвященном Украине разделе документа за 2022 год упоминается конфликт между раскольнической "Православной церковью Украины" и канонической Украинской православной церковью на фоне военной спецоперации РФ.
"Сотрудники посольства (США) продолжали призывать правительство и религиозных лидеров к терпимости, сдержанности и взаимопониманию для соблюдения религиозных свобод и предпочтений каждого", - сказано в докладе.
Кроме того, сотрудники посольства "также продолжали поощрять религиозные группы к урегулированию имущественных споров мирным путем и через диалог с правительственными чиновниками", говорится в докладе госдепа.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаСШАРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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