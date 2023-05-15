https://ria.ru/20230515/teatr-1871438980.html

Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров

Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров - РИА Новости, 15.05.2023

Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров

Фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоится в России в девятый раз. Его тема в этом году – "Мир нашему дому". Основной... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:00

2023-05-15T09:00

2023-05-15T11:21

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детские вопросы

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоится в России в девятый раз. Его тема в этом году – "Мир нашему дому". Основной большой фестиваль с участием финалистов пройдет в Москве 28-30 октября. Об этом сообщили участники мероприятия, прошедшего в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Семейный любительский театр ставит своей задачей воспитание человека. В семье закладываются духовно-нравственные основы и формируются ценностные ориентации.Ректор Театрального института им. Б.Щукина, народный артист России Евгений Князев считает, что театральное искусство нужно не для того, чтобы дети готовились пойти в артисты, а в первую очередь для их личностного развития."Театр – это место, где можно поговорить с человеком о нем самом. Так, амфитеатры строились рядом с дворцами бога медицины Асклепия. Они предназначались для того, чтобы врачевать душу. Это самое высокое предназначение театра", – обратил внимание Князев.Он добавил, что благодаря родителям, которые занимаются своими детьми, происходит воспитание театром будущего поколения зрителей."Выигрывают те, кто вкладывает в победу труд и работает командой, семьей. Это впечатление на всю жизнь. Необязательно, чтобы человек в будущем стал заслуженным или народным артистом", – отметил председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов.По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, традиция проведения таких событий должна привлекать к себе и сплачивать все большее число российских семей. Детское театральное творчество формирует и воспитывает будущих взрослых, подчеркнула она."Фестиваль пройдет в девятый раз. Это значит, что тема семейного творчества востребована и актуальна. Театральные постановки в кругу семьи позволяют не только проявить свои таланты, но и дают возможность сплотиться, обрести совместные интересы", – пояснила Львова-Белова.Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Росконцерт" Светлана Кондратьева отметила, что семейные театры имеют очень давнюю историю, они возникли более 300 лет назад.Художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и художественный руководитель фестиваля Вячеслав Науменко рассказал, что на сегодняшний день ведется ряд подготовительных мероприятий, направленных на методическую и практическую поддержку семейных любительских театров, которые хотят принять участие в проекте."Первые видеобрифинги пройдут 18–19 мая – сеансы видеосвязи со всеми федеральными округами России. Это будет в какой-то мере дополнительно формировать программу", – прокомментировал Вячеслав Науменко.Организаторы фестиваля – общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" и автономная некоммерческая организация культуры "Театр доброй сказки". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный информационный партнер – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

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общество, социальный навигатор, детские вопросы, новости культуры, культура, россия, евгений князев, мария львова-белова, москва