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Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров - РИА Новости, 15.05.2023
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09:00 15.05.2023 (обновлено: 11:21 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/teatr-1871438980.html
Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров
Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров - РИА Новости, 15.05.2023
Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров
Фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоится в России в девятый раз. Его тема в этом году – "Мир нашему дому". Основной... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:00
2023-05-15T11:21
общество
социальный навигатор
детские вопросы
новости культуры
культура
россия
евгений князев
мария львова-белова
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоится в России в девятый раз. Его тема в этом году – "Мир нашему дому". Основной большой фестиваль с участием финалистов пройдет в Москве 28-30 октября. Об этом сообщили участники мероприятия, прошедшего в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Семейный любительский театр ставит своей задачей воспитание человека. В семье закладываются духовно-нравственные основы и формируются ценностные ориентации.Ректор Театрального института им. Б.Щукина, народный артист России Евгений Князев считает, что театральное искусство нужно не для того, чтобы дети готовились пойти в артисты, а в первую очередь для их личностного развития."Театр – это место, где можно поговорить с человеком о нем самом. Так, амфитеатры строились рядом с дворцами бога медицины Асклепия. Они предназначались для того, чтобы врачевать душу. Это самое высокое предназначение театра", – обратил внимание Князев.Он добавил, что благодаря родителям, которые занимаются своими детьми, происходит воспитание театром будущего поколения зрителей."Выигрывают те, кто вкладывает в победу труд и работает командой, семьей. Это впечатление на всю жизнь. Необязательно, чтобы человек в будущем стал заслуженным или народным артистом", – отметил председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов.По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, традиция проведения таких событий должна привлекать к себе и сплачивать все большее число российских семей. Детское театральное творчество формирует и воспитывает будущих взрослых, подчеркнула она."Фестиваль пройдет в девятый раз. Это значит, что тема семейного творчества востребована и актуальна. Театральные постановки в кругу семьи позволяют не только проявить свои таланты, но и дают возможность сплотиться, обрести совместные интересы", – пояснила Львова-Белова.Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Росконцерт" Светлана Кондратьева отметила, что семейные театры имеют очень давнюю историю, они возникли более 300 лет назад.Художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и художественный руководитель фестиваля Вячеслав Науменко рассказал, что на сегодняшний день ведется ряд подготовительных мероприятий, направленных на методическую и практическую поддержку семейных любительских театров, которые хотят принять участие в проекте."Первые видеобрифинги пройдут 18–19 мая – сеансы видеосвязи со всеми федеральными округами России. Это будет в какой-то мере дополнительно формировать программу", – прокомментировал Вячеслав Науменко.Организаторы фестиваля – общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" и автономная некоммерческая организация культуры "Театр доброй сказки". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный информационный партнер – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
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общество, социальный навигатор, детские вопросы, новости культуры, культура, россия, евгений князев, мария львова-белова, москва
Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы, Новости культуры, Культура, Россия, Евгений Князев, Мария Львова-Белова, Москва

Впечатление на всю жизнь. В России стартовал фестиваль семейных театров

© РИА Новости / Нина ЗотинаУчастники пресс-конференции на тему: "Мир нашему дому. О чем расскажут в своих спектаклях семейные театры в 2023 году"
Участники пресс-конференции на тему: Мир нашему дому. О чем расскажут в своих спектаклях семейные театры в 2023 году - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоится в России в девятый раз. Его тема в этом году – "Мир нашему дому". Основной большой фестиваль с участием финалистов пройдет в Москве 28-30 октября. Об этом сообщили участники мероприятия, прошедшего в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Семейный любительский театр ставит своей задачей воспитание человека. В семье закладываются духовно-нравственные основы и формируются ценностные ориентации.
«
"Новый театральный сезон открыт. Мы каждый раз с большим волнением ожидаем встречи с теми, кто неравнодушен к театру. Для нас нет задачи важнее, чем принести в семью радушие, согласие, добро и любовь. Очень важно, чтобы тепло человеческой души распространялось и на тех, у кого есть в этом определенный недостаток", – рассказала исполнительный директор общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса Санатовская.
Ректор Театрального института им. Б.Щукина, народный артист России Евгений Князев считает, что театральное искусство нужно не для того, чтобы дети готовились пойти в артисты, а в первую очередь для их личностного развития.
Мир нашему дому. О чем расскажут в своих спектаклях семейные театры в 2023 году
О чем расскажут в своих спектаклях семейные театры в 2023 году
12 мая, 15:08
"Театр – это место, где можно поговорить с человеком о нем самом. Так, амфитеатры строились рядом с дворцами бога медицины Асклепия. Они предназначались для того, чтобы врачевать душу. Это самое высокое предназначение театра", – обратил внимание Князев.
Он добавил, что благодаря родителям, которые занимаются своими детьми, происходит воспитание театром будущего поколения зрителей.
"Выигрывают те, кто вкладывает в победу труд и работает командой, семьей. Это впечатление на всю жизнь. Необязательно, чтобы человек в будущем стал заслуженным или народным артистом", – отметил председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов.
© РИА Новости / Нина Зотина

Председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов во время пресс-конференции.

Председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов во время пресс-конференции на тему: Мир нашему дому. О чем расскажут в своих спектаклях семейные театры в 2023 году

Председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов во время пресс-конференции.

© РИА Новости / Нина Зотина
1 из 2
© РИА Новости / Нина Зотина

Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Росконцерт" Светлана Кондаратьева во время пресс-конференции.

Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Росконцерт Светлана Кондаратьева во время пресс-конференции на тему: Мир нашему дому. О чем расскажут в своих спектаклях семейные театры в 2023 году

Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Росконцерт" Светлана Кондаратьева во время пресс-конференции.

© РИА Новости / Нина Зотина
2 из 2

Председатель жюри IX Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван Агапов во время пресс-конференции.

© РИА Новости / Нина Зотина
1 из 2

Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Росконцерт" Светлана Кондаратьева во время пресс-конференции.

© РИА Новости / Нина Зотина
2 из 2
По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, традиция проведения таких событий должна привлекать к себе и сплачивать все большее число российских семей. Детское театральное творчество формирует и воспитывает будущих взрослых, подчеркнула она.
"Фестиваль пройдет в девятый раз. Это значит, что тема семейного творчества востребована и актуальна. Театральные постановки в кругу семьи позволяют не только проявить свои таланты, но и дают возможность сплотиться, обрести совместные интересы", – пояснила Львова-Белова.
Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Росконцерт" Светлана Кондратьева отметила, что семейные театры имеют очень давнюю историю, они возникли более 300 лет назад.
«
"Традиция сохранения семейных театров на сегодняшний день очень актуальна, поскольку творчество сплачивает семьи, в них приходит мир. Дети учатся самому лучшему у самых близких людей", – добавила Кондратьева.
Художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и художественный руководитель фестиваля Вячеслав Науменко рассказал, что на сегодняшний день ведется ряд подготовительных мероприятий, направленных на методическую и практическую поддержку семейных любительских театров, которые хотят принять участие в проекте.
"Первые видеобрифинги пройдут 18–19 мая – сеансы видеосвязи со всеми федеральными округами России. Это будет в какой-то мере дополнительно формировать программу", – прокомментировал Вячеслав Науменко.
Организаторы фестиваля – общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" и автономная некоммерческая организация культуры "Театр доброй сказки". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный информационный партнер – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
 
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