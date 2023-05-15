https://ria.ru/20230515/sud-1871923420.html
В Краснодаре полицейского будут судить за избиение подозреваемого до смерти
В Краснодаре полицейского будут судить за избиение подозреваемого до смерти - РИА Новости, 15.05.2023
В Краснодаре полицейского будут судить за избиение подозреваемого до смерти
Оперуполномоченный уголовного розыска Краснодара предстанет перед судом по обвинению в избиении подозреваемого в краже велосипеда, который скончался от... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:15
2023-05-15T16:15
2023-05-15T16:19
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Оперуполномоченный уголовного розыска Краснодара предстанет перед судом по обвинению в избиении подозреваемого в краже велосипеда, который скончался от полученных травм, сообщили в управлении СК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего полицейского. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты "а","в" части 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что обвиняемый с 2020 по 2022 год служил оперуполномоченным группой уголовного розыска полиции УМВД России по Краснодару. В июле 2021 года местный житель находился в здании отдела полиции по подозрению в совершении кражи велосипеда. Обвиняемый ударил мужчину несколько раз в живот и отпустил домой. В этот же день потерпевший скончался на улице краевой столицы от внутрибрюшного кровотечения. По данным краевого ГУ МВД, сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд, заключают в ведомстве.
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происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Краснодаре полицейского будут судить за избиение подозреваемого до смерти
В Краснодаре полицейский ответит перед судом за избиение до смерти подозреваемого в краже
КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости.
Оперуполномоченный уголовного розыска Краснодара предстанет перед судом по обвинению в избиении подозреваемого в краже велосипеда, который скончался от полученных травм, сообщили в управлении СК РФ
по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего полицейского. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты "а","в" части 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что обвиняемый с 2020 по 2022 год служил оперуполномоченным группой уголовного розыска полиции УМВД России по Краснодару. В июле 2021 года местный житель находился в здании отдела полиции по подозрению в совершении кражи велосипеда. Обвиняемый ударил мужчину несколько раз в живот и отпустил домой. В этот же день потерпевший скончался на улице краевой столицы от внутрибрюшного кровотечения. По данным краевого ГУ МВД, сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел.
На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд, заключают в ведомстве.
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