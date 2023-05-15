https://ria.ru/20230515/stroitelstvo-1871995831.html
Строительство 19 школ планируют завершить на Кубани до конца года
Строительство 19 школ планируют завершить на Кубани до конца года - РИА Новости, 15.05.2023
Строительство 19 школ планируют завершить на Кубани до конца года
Строительство 19 школ планируется завершить на Кубани за 2023 год рамках национального проекта "Образование", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:25
2023-05-15T19:25
2023-05-15T19:25
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Строительство 19 школ планируется завершить на Кубани за 2023 год рамках национального проекта "Образование", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В 2023 году по национальному проекту "Образование" планируем ввести в эксплуатацию 19 школ, семь из них – к 1 сентября. Это важные для жителей объекты, которые находятся на особом контроле. Мы должны не просто построить, но и оснастить учреждения самым современным оборудованием", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева отметила, что всего на оснащение новых школ региона предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, на эти средства закупят около 3,5 тысяч единиц различного оборудования. По словам Воробьевой, всего в 2023 году в рамках нацпроекта "Образование" на территории края реализуют семь региональных проектов. Их финансирование составляет более 19,1 миллиарда рублей, что на 5,5 миллиардов рублей превышает показатели 2022 года.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Строительство 19 школ планируют завершить на Кубани до конца года
Строительство 19 школ планируют завершить на Кубани до конца 2023 года
КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Строительство 19 школ планируется завершить на Кубани за 2023 год рамках национального проекта "Образование", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В 2023 году по национальному проекту "Образование" планируем ввести в эксплуатацию 19 школ, семь из них – к 1 сентября. Это важные для жителей объекты, которые находятся на особом контроле. Мы должны не просто построить, но и оснастить учреждения самым современным оборудованием", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева отметила, что всего на оснащение новых школ региона предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, на эти средства закупят около 3,5 тысяч единиц различного оборудования.
По словам Воробьевой, всего в 2023 году в рамках нацпроекта "Образование" на территории края реализуют семь региональных проектов. Их финансирование составляет более 19,1 миллиарда рублей, что на 5,5 миллиардов рублей превышает показатели 2022 года.
На Кубани увеличат финансирование нацпроектов