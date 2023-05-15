https://ria.ru/20230515/ssha-1872024512.html
Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства
Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства
Посольство США в России в курсе сообщений о задержании во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:49
2023-05-15T22:49
2023-05-15T22:49
россия
владивосток
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посольство США в России в курсе сообщений о задержании во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме, заявили РИА Новости в дипмиссии. Ранее "Коммерсант" сообщил, что во Владивостоке при содействии ФСБ задержан бывший сотрудник американского посольства в РФ Роберт Шонов. В Лефортовском суде Москвы РИА Новости ранее сообщили, что зарегистрировано ходатайство о продлении Р.Р. Шонову срока содержания под стражей. По данным суда, ему вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от 3 до 8 лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет. Фабула дела не раскрывается.
https://ria.ru/20230515/vsu-1872021645.html
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россия, владивосток, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владивосток, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства
Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства во Владивостоке