https://ria.ru/20230515/ssha-1872024512.html

Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства

Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства - РИА Новости, 15.05.2023

Посольство США в курсе сообщений о задержании экс-сотрудника консульства

Посольство США в России в курсе сообщений о задержании во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:49

2023-05-15T22:49

2023-05-15T22:49

россия

владивосток

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посольство США в России в курсе сообщений о задержании во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме, заявили РИА Новости в дипмиссии. Ранее "Коммерсант" сообщил, что во Владивостоке при содействии ФСБ задержан бывший сотрудник американского посольства в РФ Роберт Шонов. В Лефортовском суде Москвы РИА Новости ранее сообщили, что зарегистрировано ходатайство о продлении Р.Р. Шонову срока содержания под стражей. По данным суда, ему вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от 3 до 8 лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет. Фабула дела не раскрывается.

https://ria.ru/20230515/vsu-1872021645.html

россия

владивосток

сша

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россия, владивосток, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)