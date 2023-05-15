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Жители Саратовской области отправили палатки и инструменты бойцам СВО - РИА Новости, 15.05.2023
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Надежные люди
 
22:07 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872020306.html
Жители Саратовской области отправили палатки и инструменты бойцам СВО
Жители Саратовской области отправили палатки и инструменты бойцам СВО - РИА Новости, 15.05.2023
Жители Саратовской области отправили палатки и инструменты бойцам СВО
Волонтеры из Энгельсского района Саратовской области отправили в зону специальной военной операции палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:07
2023-05-15T22:07
надежные люди
саратовская область
энгельсский район
энгельс
боевое братство
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Волонтеры из Энгельсского района Саратовской области отправили в зону специальной военной операции палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и письма со словами поддержки, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "В сборе помощи приняли участие молодежные и ветеранские организации, коллективы предприятий. Повезут все, о чем просили военнослужащие ранее: палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и другое необходимое оборудование, а также письма со словами поддержки", - говорится в сообщении. По словам руководителя группы "Своих не бросаем", на складе, организованном "Боевым братством", волонтеры собрали противошоковые ампульницы, которые изготовлены на 3D-принтере специально для размещения в них необходимых медикаментов и шприца и помещаются в нагрудный карман. "В Энгельсе очень много неравнодушных людей, которые объединились и оказывают посильную помощь. Это жители из подразделений "Тыл рядом с фронтом", "Шьем, вяжем для наших", "Быстро и вкусно для Победы", наши поисковики из организации "Память". Волонтеры также выезжают по адресам к тем людям, которые собрали для ребят на передовой различные вещи и продукты, но в силу различных обстоятельств не могут их привезти", - цитирует ее слова районная администрация.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872014987.html
саратовская область
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саратовская область, энгельсский район, энгельс, боевое братство
Надежные люди, Саратовская область, Энгельсский район, Энгельс, Боевое братство
Жители Саратовской области отправили палатки и инструменты бойцам СВО

Жители Саратовской области отправили палатки, инструменты и медикаменты бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Волонтеры из Энгельсского района Саратовской области отправили в зону специальной военной операции палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и письма со словами поддержки, сообщается в Telegram-канале районной администрации.
"В сборе помощи приняли участие молодежные и ветеранские организации, коллективы предприятий. Повезут все, о чем просили военнослужащие ранее: палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и другое необходимое оборудование, а также письма со словами поддержки", - говорится в сообщении.
По словам руководителя группы "Своих не бросаем", на складе, организованном "Боевым братством", волонтеры собрали противошоковые ампульницы, которые изготовлены на 3D-принтере специально для размещения в них необходимых медикаментов и шприца и помещаются в нагрудный карман.
Энгельсе очень много неравнодушных людей, которые объединились и оказывают посильную помощь. Это жители из подразделений "Тыл рядом с фронтом", "Шьем, вяжем для наших", "Быстро и вкусно для Победы", наши поисковики из организации "Память". Волонтеры также выезжают по адресам к тем людям, которые собрали для ребят на передовой различные вещи и продукты, но в силу различных обстоятельств не могут их привезти", - цитирует ее слова районная администрация.
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Надежные людиСаратовская областьЭнгельсский районЭнгельсБоевое братство
 
 
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