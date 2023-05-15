Жители Саратовской области отправили палатки и инструменты бойцам СВО
Жители Саратовской области отправили палатки, инструменты и медикаменты бойцам в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Волонтеры из Энгельсского района Саратовской области отправили в зону специальной военной операции палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и письма со словами поддержки, сообщается в Telegram-канале районной администрации.
"В сборе помощи приняли участие молодежные и ветеранские организации, коллективы предприятий. Повезут все, о чем просили военнослужащие ранее: палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и другое необходимое оборудование, а также письма со словами поддержки", - говорится в сообщении.
По словам руководителя группы "Своих не бросаем", на складе, организованном "Боевым братством", волонтеры собрали противошоковые ампульницы, которые изготовлены на 3D-принтере специально для размещения в них необходимых медикаментов и шприца и помещаются в нагрудный карман.
"В Энгельсе очень много неравнодушных людей, которые объединились и оказывают посильную помощь. Это жители из подразделений "Тыл рядом с фронтом", "Шьем, вяжем для наших", "Быстро и вкусно для Победы", наши поисковики из организации "Память". Волонтеры также выезжают по адресам к тем людям, которые собрали для ребят на передовой различные вещи и продукты, но в силу различных обстоятельств не могут их привезти", - цитирует ее слова районная администрация.